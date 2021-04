L'horoscope du 8 avril 2021

publié le 08/04/2021 à 05:30

Bélier

Un imaginaire au top aujourd'hui, vous aurez besoin de vous créer un monde à vous où tout se passera selon votre désir. Mais la réalité n'est pas si mal que ça pour vous ! Vous avez de beaux aspects en ce moment, en tout cas pour une majorité d'entre vous, mais il est vrai que si vous êtes né après le 15 avril, la dissonance de Pluton peut totalement changer la donne et vous voir très tourmenté par une question professionnelle. Vous pourriez vous trouver dans une impasse.

Taureau

Un de vos collègues qui est devenu un ou une amie pourrait avoir besoin de votre aide aujourd'hui, et les planètes en Bélier disent justement que vous avez besoin d'être actif pour les autres en ce moment, que c'est votre manière à vous de vous sentir exister, d'apporter votre contribution. Le problème c 'est que vous voudriez pouvoir aider tout le monde, alors que ce n'est pas possible et que vous le savez très bien. Certaines personnes ne veulent pas être aidées, acceptez-le !

Gémeaux

Et où en sont vos projets, ami Gémeaux ? Au point mort si vous attendez que les choses bougent d'elles-mêmes. Si vous ne faites rien pour accélérer, tout restera en l'état car si c'est l'une de vos idées, c'est à vous de mettre la machine en marche ou de l'entretenir. Or, vous semblez un peu indifférent à ce qui pourrait se passer et vous pensez que ce n'est pas à vous de faire les efforts. En tout cas ces jours-ci. Il faudrait aller contre votre tendance à remettre à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui.

Cancer

Même si vous êtes surchargé de responsabilités, c'est une journée où vous aurez droit à des moments de détente. Vous pourrez vous laisser aller à vos rêveries et cela vous fera beaucoup de bien. La période Bélier est toujours un peu tendue pour votre signe parce que vous avez des objectifs difficiles à atteindre ou que vous avez davantage de devoirs envers les autres, que ce soit au bureau ou en famille. Donc tout moment de détente, où vous pouvez faire travailler votre imaginaire, est le bienvenu.

Lion

Vous avez une forte énergie en ce moment, très positive et qui est liée à un bel l'optimisme. Mais aujourd'hui, vous vous fixerez sur ce qui ne va pas et oublierez qu'il y a plein de domaines de votre vie qui vont bien. Peut-être chercherez-vous une solution à un problème et que vous ne la trouverez pas ? Ne soyez pas impatient, il semble que la situation ne dépende pas de vous mais de décisions qui ont été prises sans votre accord et que vous êtes obligé de subir (né début août surtout).

Vierge

Vous êtes amoureux, très attaché à quelqu'un, et vous voulez son bien. En conséquence, vous pensez que vous pouvez le ou la changer, mais vous vous faites des idées. Il ou elle ne changera pas parce que vous le lui demandez, il/elle changera si c'est lui/elle qui le décide. Ne vous épuisez pas, même si vous sentez que c'est votre mission ; ce que vous ressentez est peut-être dicté par votre propre besoin de voler au secours de ceux que vous aimez parce que c'est dans votre ADN...

Balance

Vous serez sans cesse distrait par vos collègues, vos proches, toute personne susceptible de vous déranger et de vous faire prendre du retard dans votre travail. Du coup, vous ne pourrez pas faire tout ce que vous avez prévu pour aujourd'hui, mais ne vous en voulez pas pour autant ! Votre entourage a besoin de vous et de vos conseils pendant la période Bélier et il faut tenir le coup jusqu'au 20 avril. Mais l'important dans cette situation, c'est que tout vous reviendra en positif.

Scorpion

Que vous travailliez ou non, ce que vous ferez aujourd'hui sera créatif et vous apportera une belle satisfaction. D'ailleurs on vous tiendra des propos flatteurs auxquels, bien sûr, vous ne croirez pas, ou alors qu'à moitié. Parce que vous avez le doute en vous, depuis toujours, et ce n'est pas forcément une mauvaise disposition. Sauf que cela peut se retourner contre vous en certaines circonstances, en particulier quand vous êtes en relation avec quelqu'un : la confiance n'est pas toujours au premier plan...

Sagittaire

La conjoncture est tout aussi valorisante qu'hier mais allez savoir pourquoi, vous ne serez pas très satisfait de la situation. Probablement parce que vous serez amené à douter de vous alors qu'il n'y a aucune raison ! Un doute que vous exagérerez probablement mais qui vous empêchera de vous emballer, d'être trop fier de vous. Et si c'était quelque chose de positif ? Si cela vous empêchait de partir dans des délires dont vous êtes capable mais qui vous font parfois tomber de haut ?

Capricorne

Si vous êtes de décembre, il est possible que vous repreniez contact avec quelqu'un de la famille que vous aviez blacklisté. Toutefois, il se peut que ce soit lui/elle qui ait pris du recul. Quoi qu'il en soit, ce jeudi (et demain aussi) est favorable à une reprise de la relation ; prenez votre courage à deux mains et appelez, c'est le bon moment. Cela dit, il est possible que ce soit l'autre qui vous appelle et que cela provoque en vous des émotions un peu fortes (ce que vous n'aimez pas).

Verseau

Il semble que vous serez content de votre journée puisque vous recevrez de l'argent ou alors vous estimerez que vous avez le droit de vous offrir un petit cadeau. Rien de très cher, mais ça vous fera quand même plaisir. Par ailleurs, certains natifs du 3e décan pourraient tomber amoureux, nous avons parlé d'un flirt hier, mais peut-être qu'il y a des sentiments derrière ce flirt et qu'ils pourraient se développer. Encore faut-il que vous ayez envie de former un couple classique. Rien n'est moins sûr.

Poissons

Vous serez beaucoup plus enclin à accepter certains changements dans vos habitudes, vous pourriez même sortir de votre zone de confort, notamment si vous êtes né fin février, début mars. Vous recevez de bons influx d'Uranus, ils sont activés aujourd'hui et si vous êtes né à ces dates vous entreverrez votre avenir de manière positive. Peut-être parce que vous avez décidé de vous former à une autre activité, en plus de celle que vous avez déjà ? Ce serait une bonne idée.