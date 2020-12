L'horoscope du 11 décembre 2020

publié le 11/12/2020 à 05:30

Bélier

Quelqu'un de la famille a un souci ? Qu'il s'agisse d'argent ou d'une petite crise de déprime, vous serez là, vous jouerez le rôle de celui ou celle qui sauve et qui redonne le moral. Cela dit, la conjoncture a deux " faces " : la face positive que nous venons de voir et une face plus négative où les gens et les situations vous apparaitront sous leur pire jour. Vous trouverez tout le monde hypocrite, menteur peut-être, bref l'humanité en général vous semblera remplie de défauts. Il pourrait y avoir un événement un peu violent ces jours-ci.

Taureau

Vous vous sentirez bien aujourd'hui si vous pouvez vous occuper de vos proches, les aider, vous rendre utile... Mais vous pouvez aussi avoir à calmer quelqu'un de jaloux, qui trouve que vous faites trop de charme en ce moment, surtout si vous êtes du 3e décan. Normal, Vénus se trouve face à vous et elle formera pendant quelques jours un bon aspect avec Jupiter, puis avec Saturne. Il n'y aura pas plus charmeur que vous et il apparaît que vous pourriez faire une ou des conquêtes, amoureuses ou professionnelles.

Gémeaux

Que vous soyez au travail ou pas, c'est une journée où vous aurez beaucoup de boulot et ça ne vous plaira pas tant que ça car il faudra faire des tris, des rangements dans votre bazar, voire dans votre courrier en retard. Il faudra même peut-être payer quelque chose si vous êtes du 3ème décan... Cela dit, vous recevez un aspect de Vénus qui s'aligne à présent avec Jupiter pour quelques jours : on pourrait vous donner une prime pour des heures supplémentaires, par exemple, ou on pourrait vous rembourser quelque chose.

Cancer

Vous aurez tout pour plaire aujourd'hui, d'ailleurs vous en serez conscient parce que vous utiliserez votre séduction, même (et surtout) si vous vous trouvez face à quelqu'un qui oppose un refus à l'une de vos demandes. Au lieu de vous affronter, vous aurez intérêt à le/la prendre par les sentiments, surtout si vous êtes né autour des 10, 11, 12 juillet ; Mars reforme sa dissonance avec votre Soleil natal (comme début août) et l'ambiance pourrait être un peu électrique.

Lion

Par désir ou par obligation, vous devrez rester chez vous aujourd'hui, soit pour cause de télétravail, de RTT, soit parce vous aurez quelque chose de particulier à faire dans la maison. Toutefois, l'opposition entre la Lune et Uranus risque de vous énerver 1er décan et vous ne serez pas toujours facile à vivre pour vos proches. Il se peut qu'un souvenir, ou que des images désagréables vous contrarient et vous mettent de mauvaise humeur. Mais pendant quelques heures seulement.

Vierge

Les bons influx de Vénus seront actualisés demain, mais dès aujourd'hui vous vous sentirez dans un bonne ambiance, vos relations avec votre entourage seront complices et les projets que vous ferez avec vos proches vous mettront d'humeur joyeuse. Le problème c'est la future dissonance entre Mars et Pluton qui pourrait déjà être active et déclencher de la violence autour de vous, mais cela ne vous touchera pas personnellement. Encore un attentat ?

Balance

2ème décan, vous avez la vedette aujourd'hui et vous l'aurez encore plus si vous parvenez à rétablir le dialogue avec une personne qui vous impose un rapport de force depuis des mois. Peut-être parviendrez-vous à trouver un terrain d 'entente, mais il faudrait que ce soit rapide. Mars va en effet démarrer une dissonance avec Pluton et la personne face à vous pourrait se montrer plus virulente. Cela dit, il peut y avoir de la violence quelque part et vous y serez sensible.

Scorpion

Dans votre 1er décan, la Lune s'oppose à Uranus et un vieux problème relationnel pourrait remonter à la surface. Il est probablement réglé, mais vous pourriez en avoir des échos aujourd'hui, surtout s'il y a eu de la casse, si vous avez rompu avec quelqu'un par exemple. C'est quelque chose que vous avez du mal à digérer et il arrive que vous en gardiez rancune pendant très longtemps. Toutefois, il vous est recommandé de tourner définitivement la page entre janvier et février.

Sagittaire

Vous devriez privilégier votre vie intérieure aujourd'hui et rester observateur des autres. Cela vous en apprendra autant sur ceux qui vous entourent que sur vous-même. En général, vous ne prenez pas le temps de vous interroger sur vous, sauf si vous faites partie de ces Sagittaire qui sont de grands intellectuels, mais vous êtes le plus souvent dans l'action. Aujourd'hui et demain, il s'agit au contraire de ne pas être dans l'action, de manière à laisser vos pensées prendre la place et si vous avez un problème, vous trouverez sa solution.

Capricorne

3ème décan, vous êtes toujours au premier plan car Vénus entame à présent une harmonie avec Jupiter. Voilà un aspect qui devrait vous plaire car vous pourrez ouvrir la porte à vos émotions, à vos sentiments. Peut-être qu'un événement vous rendra plus émotif, mais il se peut aussi que quelqu'un force un peu vos défenses et vous touche. Si vous êtes amoureux, c'est le bon moment pour vous sentir en confiance avec l'autre et lui montrer, à votre manière, ce que vous ressentez.

Verseau

Mercure et Mars entament un bon aspect qui va accentuer, si c'est encore possible, votre rapidité d'esprit, votre sens de la répartie et la vitesse à laquelle vous trouvez des idées. Vous devinerez facilement ce que vos interlocuteurs veulent vous dire et aurez un peu tendance à leur couper la parole parce que vous serez impatient de dire ce que vous pensez. Évitez si possible de couper la parole, les autres ne sont pas aussi rapides que vous dans leur tête ! Sauf les Sagittaire (en ce moment) et les Bélier.

Poissons

Que ce soit possible ou pas, vous n'aurez qu'une envie aujourd'hui, c'est de prendre de la distance, de vous éloigner de là où vous vivez et d'avoir plus d'espace parce que vous en manquez. Vous êtes peut-être encore en télétravail et vous êtes dans un endroit exigu ? Et si ce n'est pas physiquement possible, laissez votre imagination faire le travail ! Elle peut en effet vous emmener plus loin que la réalité et dans des endroits où vous vous sentirez libre comme l'air. Accordez-vous des pauses aujourd'hui pour rêver.