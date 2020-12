L'horoscope du 10 décembre 2020

publié le 10/12/2020 à 05:30

Bélier

1er et 2ème décan, votre besoin de lien social est accentué et comme vous avez de la ressource, vous trouverez le moyen de satisfaire votre besoin. Sauf peut-être dans la soirée car la Lune sera en dissonance avec Saturne et ceux du 3ème décan pourraient avoir un sentiment de solitude qui ne durera pas, puisqu'il s'agit d'un aspect lunaire très fugace. Mais comme vous êtes un signe qui ressent tout puissance dix, vous pourriez nous faire une petite déprime très passagère.

Taureau

Vous serez encore tout émoustillé 3ème décan, par le bon aspect entre Vénus et Pluton, profitez-en car la soirée sera moins olé-olé ! En effet, même si Vénus et Pluton sont toujours en harmonie, la Lune sera en dissonance avec Saturne et cela jouera sur votre ressenti. Et ce que vous risquez de ressentir, toujours 3ème décan, c'est de la peur. Que ce soit général, à cause des informations ou que ce soit personnel parce que vous aurez peur de la maladie, par exemple.

Gémeaux

Jusqu'à ce soir, vous serez encore dans une ambiance très agréable et valorisante si vous êtes des deux premiers décans. Cependant, en fin de journée, la Lune sera en dissonance avec Saturne et si vous êtes du 3ème décan, vous aurez l'impression qu'on vous prive de quelque chose. Ce sera peut-être la réalité et vous serez obligé de renoncer à un plaisir que vous vous étiez promis ? Ou alors quelqu'un que vous attendiez vous dira qu'il ou elle ne peut pas venir vous voir...

Cancer

Comme promis, 3ème décan, vous et votre corps aurez encore en mémoire les délices de Vénus et Pluton qui s'expriment depuis hier et vous font palpiter. Toutefois, dans la soirée, la Lune (importante pour tous les Cancer) formera une dissonance avec Saturne et du coup vous serez plus dans la peur, dans l'inquiétude que dans le désir. A moins que vous n'attendiez des nouvelles de quelqu'un et que cette personne ne vous en donne pas. Cela vous attristera.

Lion

Vous, de toute façon, grâce à la domination des signes de Feu, vous avez la Force en vous et êtes totalement déterminé à vous défoncer pour vos objectifs. Votre humeur sera combative une grande partie de la journée, peut-être aussi que vous vous dépenserez beaucoup et c'est ce qui explique que ce soir (3ème décan essentiellement) vous n'aurez pas autant la forme. Vous vous sentirez fatigué et n'aurez pas envie de vous occuper des autres et de leurs problèmes.

Vierge

Vénus est la planète maîtresse du jour et se trouve en bon aspect avec Pluton. Il semble que vous avez quelqu'un en tête, 3ème décan, et que c'est une relation qui a plus de poids que vous le croyez. Peut-être parce que vous y pensez tout le temps et que cela prend beaucoup (trop ?) de place. En outre, vous en attendez, en espérez du plaisir, mais cela ne vient jamais quand vous le désirez, quand vous en avez envie et ce soir (dissonance Lune/Saturne) vos besoins ne seront pas comblés.

Balance

Toujours chez vous, la Lune s'oppose à Mars ce matin et certains d'entre vous risquent d'être en colère après leur conjoint ou un de leurs collègues. Mais cela passera rapidement pour laisser la place, plus tard, en fin de journée, à une dissonance entre la Lune et Saturne qui ne plaira pas à ceux de la toute fin du signe (nés après le 20 octobre). Vous aurez un sentiment de frustration ou de tristesse, très passager, à moins que vous n'ayez peur de quelque chose.

Scorpion

Ça continue à être potentiellement très chaud pour ceux du 3ème décan, stimulés par l'harmonie Vénus/Pluton. Toutefois, vous risquez d'être un peu déçu ou juste désorienté en toute fin de journée : la Lune sera en dissonance avec Saturne et ce que vous ressentirez ou anticiperez sera un peu pessimiste. Mais il semble que ce sera dicté par la peur (Saturne), peut-être pas pour vous mais pour quelqu'un de votre entourage qui pourrait, éventuellement, être malade.

Sagittaire

En bon aspect avec Mars ce matin, la Lune est dynamique et tout ce qui se rapporte à l'entraide sera dans votre actualité. Mais ce soir, ça ne sera pas la même ambiance, la Lune sera en dissonance avec Saturne et vous aurez l'impression d'être comme enfermé, de ne pas pouvoir faire ce que vous voulez. Vous aurez un sentiment d'injustice mais comme ce sera dû aux aspects de la Lune cela peut être plus une impression, une sensation qu'une réalité.

Capricorne

Heureusement que Vénus et Pluton sont encore en bon aspect et que vous avez envie d'arranger votre situation amoureuse, ou alors de vivre vos amours plus intensément. En effet, la Lune sera ce soir en dissonance avec Saturne et si vous êtes du 3ème décan, vous ressentirez de la frustration, vous serez mécontent et il est difficile de savoir si cela vient d'une obligation qui vous coince parce qu'on vous l'impose ou si c'est vous qui avez décidé de voir les choses de cette manière.

Verseau

Le moins qu'on puisse dire, c'est que vous avez la pêche ce matin, le moral, même si le contexte ne s'y prête pas. Mais vous anticipez quelque chose et ça vous stimule. En revanche, la soirée sera moins... dynamique : la Lune sera en dissonance avec Saturne et cela jouera sur votre ressenti, sur vos humeurs. Vous serez moins positif que le matin et probablement fatigué parce que vous ne savez pas où vous allez ni de quoi l'avenir sera fait (dissonance Soleil/Neptune).

Poissons

Même torride ambiance qu'hier pour le 3ème décan, avec toutefois un petit bémol dans la soirée à cause de la dissonance Lune/Saturne. Vous aurez peur de quelque chose, que votre histoire ne dure pas, ou de ne pas être à la hauteur de ce que votre partenaire attend de vous... et vous vous sentirez perdu/e. Essayez de ne pas vous poser ce genre de question : vous êtes comme vous êtes, il ou elle est tombé/e amoureux/se de ce que vous êtes et non d'une image idéale de vous.