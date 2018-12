L'horoscope du 7 décembre 2018

publié le 07/12/2018 à 06:00

Bélier

C'est encourageant, la nouvelle Lune se fait dans un secteur jupitérien d'ouverture et d'optimisme, 2e décan. Mais vous avez peur de vous faire des illusions, ce qui est possible, surtout si vous avez vu trop grand. Toutefois, vous devez déjà ressentir les influx de Saturne qui vous incitent, justement, à être moins enthousiaste et à vous affronter à la réalité. Et cette nouvelle Lune ne peut que vous partager en deux, entre l'optimisme jupitérien et le pessimisme saturnien.

Taureau

Aujourd'hui encore, sous l'influence de la nouvelle Lune, vos affaires d'argent et les opérations à effectuer dans ce domaine risquent de vous contrarier un peu. Peut-être cherchez-vous à faire une donation à vos enfants, mais il faut agir en toute légalité (Jupiter) et payer les impôts afférents. Par exemple. Et même chose si c'est vous qui touchez de l'argent d'un parent : au-dessus d'une certaine somme, cela ne peut pas se faire de la main à la main, il faut le déclarer.

Gémeaux

Une lunaison sous influence neptunienne, vous vous doutez que ce n'est pas formidable 2e décan. Mais il se pourrait que vous regardiez enfin la réalité en face. Une nouvelle Lune est censée éclairer, mettre en lumière ce qui était caché (Lune) ou que vous ne vouliez pas voir, puisque Neptune représente souvent le déni de réalité. Aussi, né autour du 6juin, c'est peut-être une chance de voir plus clair qui vous est offerte : ne fuyez pas la réalité, affrontez-la.

Cancer

Une nouvelle Lune chez Jupiter ce n'est jamais mauvais, sauf qu'elle est fâchée avec Neptune et que vous risquez d'être déçu par l'un de vos collaborateurs, ou par un collègue en qui vous aviez placé votre confiance. Cela peut porter sur un détail, un regard que vous avez capté et qui vous fait réfléchir. Les autres ne se rendent pas compte que parfois leur attitude est révélatrice et dément leurs paroles. C'est probablement ce que vous aurez l'occasion de constater.

Lion

Pour vous aussi, cette lunaison est positive et surtout elle vous conforte dans votre technique de séduction, quel que soit le domaine où vous exercerez votre charme. Vous ne serez pas très sélectif d'ailleurs, et c'est tous azimuts que vous chercherez à plaire. Et si vous êtes du 1er décan et du début du 2ème (né avant le 8 août en principe) vous pouvez être sûr que ça marchera comme sur des roulettes. A moins que Jupiter ne soit très entravée dans votre thème de naissance...

Vierge

La nouvelle Lune vous invite à ne plus vous mettre d'oeillères et on peut penser que vous aussi avez envie d'affronter des vérités que vous évitiez auparavant. C'est un grand pas qui pourrait être fait par ceux du 2e décan qui sont nés autour des 6, 7, 8 septembre et qui pourront prendre conscience des conséquences de leurs actes et décisions. Mais des décisions que vous n'aurez pas l'impression d'avoir prises de vous-même ; certains pourraient avoir été influencés.

Balance

Une bonne nouvelle Lune, 1er et 2ème décan surtout, qui vous montre que la voie est libre si vous cherchez diversifier vos activités ou à actualiser vos connaissances. 1er décan, Jupiter vous envoie de bons influx et elle gère (dans votre zodiaque) le monde du travail ; il y a donc quelque chose " en plus " dans ce domaine. 2e décan, la nouvelle Lune va dans le même sens d'ouverture, il faut juste que vous gardiez les pieds sur terre car vous avez de bonnes idées, mais pas toutes réalisables.

Scorpion

Votre argent et ce que vous possédez en général et mis en avant par la nouvelle Lune. La situation est instable, vous ne gagnez pas assez ou vous dépensez trop. La nouvelle Lune est en dissonance avec Neptune et semble être très claire dans ce domaine : vous devez vous montrer moins négligent, plus lucide et peut-être moins " joueur " avec votre argent. Ou alors il faut trouver le moyen de gagner plus et par des moyens différents que ceux que vous employez habituellement.

Sagittaire

Une nouvelle Lune chez vous mais en désaccord avec Neptune si vous êtes né ces jours-ci. Vous pourriez ouvrir les yeux sur un problème qui date de Mathusalem, sur lequel vous avez longtemps été dans le déni, ou sur la relation toxique que vous avez pu avoir avec l'un de vos parents. Mais vous pouvez aussi avoir pris de mauvaises décisions, vous être mis dans une dépendance, et ce n'est que maintenant que vous vous en apercevez. Mieux vaut tard que jamais !

Capricorne

Ce n'est pas la meilleure nouvelle Lune de l'année mais elle a quand même quelque chose de positif : elle éclaire un problème avec un proche dans le moindre détail. Cela va certainement vous permettre de prendre la situation en main, surtout quand les planètes rentreront dans votre signe après le 21. Mais c'est plus votre manière de communiquer qui est dans le collimateur que l'attitude de l'autre. Ne vous projetez pas, sachez reconnaître votre responsabilité (ce que vous savez faire en général).

Verseau

Vous êtes plutôt gâté par la nouvelle Lune. Elle réclame simplement que vous gardiez les pieds sur terre, votre tendance à idéaliser étant un peu trop forte. Vous ne verrez que le bon côté des choses et des gens, et refuserez l'idée même que l'un de vos projets en cours de réalisation puisse connaître quelques aléas. Cela concerne surtout le 2ème décan qui voit également un problème d'argent prendre une ampleur inédite. Mais peut-être que vous avez trop d'imagination.

Poissons

Une très brumeuse conjoncture puisque la nouvelle Lune et Neptune sont fâchées. 2e décan né après le 5 mars, il faut absolument vous reprendre en main. Nous avons déjà évoqué les diverses situations qui peuvent être en rapport avec la présence de Neptune " sur " votre Soleil : relation toxique, dépendance, addiction, etc. Cela dit, pour quelques rares Poissons, bien servis à la naissance, cela peut être l'indice d'une réussite quasi internationale.