L'horoscope du 7 avril 2021

publié le 07/04/2021 à 05:30

Bélier

Né après le 10 avril, Vénus, Mars et le Soleil sont parfaitement alignés et certains se passionneront pour une nouvelle rencontre ou pour une nouvelle activité. En tout cas, cette conjoncture donne de la valeur à tout ce que vous êtes en train d'entreprendre et représente le moteur de votre future réussite. Ou d'une relation qui peut vous enthousiasmer. 1er décan, c'est Mercure qui est chez vous et vous dit que votre pouvoir de conviction est à son maximum. Vos interlocuteurs n'ont qu'à bien se tenir !

Taureau

L'harmonie planétaire de ce mercredi est dominée par le Soleil et tout ce que vous allez faire et dont vous serez fier enrichira vos relations avec les autres dans leur ensemble. Il ne s'agit pas d'une personne en particulier - à moins que vous ne vous occupiez de quelqu'un de malade - mais plutôt de votre communauté ou de votre corporation. Peut-être que vous allez les encourager en leur donnant un peu d'argent, ou en trouvant des idées pour améliorer leur sort.

Gémeaux

La conjoncture vous entraîne à être le plus opportuniste possible, vous avez une ou peut-être plusieurs opportunités à saisir, il faut juste faire quelques efforts, dans le mesure où ça ne vous tombera pas tout cuit. Je m'adresse au 3e décan surtout, qui reçoit Mars à présent et qui peut, à juste titre, être impatient de concrétiser quelque chose, une proposition qui vous a été faite récemment. Mais sa dissonance avec Neptune peut malheureusement être un facteur d'incertitude, de déception.

Cancer

Né autour du 12 juillet, vous avez tout pour réussir ces jours-ci : vous pourriez signer un contrat ou vous mettre d'accord avec un client pour une affaire juteuse. Mais faites attention à qui vous avez affaire : Mars est dans votre secteur 12 et vous pourriez être en relation professionnelle ou personnelle (quel que soit le genre d'affaire) avec quelqu'un qui chercher à profiter de vous. Mais comme vous n'êtes pas né de la dernière pluie, vous comprendrez rapidement à qui vous avez affaire et saurez adapter vos comportements.

Lion

Autant le 2e décan traverse une période instable, il ne sait pas où il va, autant le 3e décan est dans une période très positive. L'harmonie entre Vénus et Mars est très favorable à vos projets, vous saurez les vendre et ne rencontrerez pas d'obstacle. Toutefois, certains reçoivent encore l'opposition de Jupiter jusqu'au 13 mai et ont peut-être un problème administratif ou légal sur le dos. Cependant, la conjoncture peut aussi vous valoir une rencontre, une union légale, ou encore son contraire : un divorce (en fonction de votre thème natal).

Vierge

C'est dans les trois prochains jours que vous ressentirez le plus la dissonance entre Mars et Neptune, en tout cas si vous êtes du 3e décan. En-dehors des explications que j'ai pu vous donner précédemment, il faut aussi prendre en compte le fait que vous pouvez subir une escroquerie, qu'on peut vous voler ou même que vous pouvez perdre quelque chose qui compte à vos yeux : vos papiers, votre téléphone, par exemple. Le manque d'attention, la distraction seront responsables.

Balance

La parfaite harmonie entre Vénus et Mars pourrait annoncer une rencontre pour le 3ème décan. Vous sentirez que vos émotions sont partagées, et qu'il pourrait se passer quelque chose si vous vous laissez aller, si vous ne réfléchissez pas trop. La conjoncture durera jusqu'au 20 avril et seuls ceux nés après le 19 octobre verront un obstacle se dresser devant eux. Pour beaucoup c'est la famille qui sera contre votre relation, à moins que vous ne soyez (vous ou l'autre) déjà engagé.

Scorpion

La conjoncture n'est pas très active pour vous, mais vous pouvez l'optimiser en appréciant votre travail et non en le dépréciant. Même si ce que vous faites est purement alimentaire, vous pourriez y trouver quelque chose qui vous plaira et qui vous y attachera. Ce n'est que lorsque vous êtes attaché à ce que vous faites que vous vous y investissez à fond et que vous pouvez progresser. A part les fonctionnaires, et encore, nous pouvons tous aimer notre boulot et y grimper les échelons.

Sagittaire

La conjoncture serait très valorisante pour vous, 3e décan, et flatteuse même s'il n'y avait pas une dissonance très active entre Mars et Neptune. Je vous en ai déjà donné quelques interprétations, comme les mauvais choix que vous avez pu faire, mais Neptune peut aussi être à l'origine de quelque chose qui se défait peu à peu. Ce que vous avez construit professionnellement perd de la vitesse, par exemple et vous en êtes déstabilisé car cela vous met dans le brouillard quant à votre avenir.

Capricorne

Né en décembre, n'oubliez pas que Mercure vous regarde jusqu'à samedi, si vous avez une démarche à faire ou un rendez-vous à prendre, c'est le moment. Toutefois, le secteur où se trouve la planète est celui de la famille, aussi pourriez-vous avoir des nouvelles de l'un de vos proches qui n'est pas souvent là. A moins que vous ne revoyiez quelqu'un qui appartient à votre passé et que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Il ne s'agit probablement pas d'un ex. mais d'un voisin, ou d'une relation de boulot.

Verseau

Belle conjoncture pour ceux nés après le 8 février. Vous pourriez avoir un petit coup de coeur d'ici le 20 avril, ou en tout cas vous amuser à flirter avec quelqu'un qui vous plaît. Mais les astres peuvent aussi être favorables à vos affaires, surtout si votre travail vous amène à être en relation avec une clientèle. Dans ce cas, les choses se passeront au mieux et cela vous stimulera beaucoup pour travailler davantage. Toutefois, Jupiter étant conjointe à votre Soleil (né après le 13 février) des tracasseries administratives risquent de vous prendre la tête.

Poissons

Le 3e décan est toujours dans la ligne de mire de Mars et Neptune, ne soyez pas négligent sur quoi que ce soit. Par ailleurs, étant donné que le Soleil et Vénus occupent votre 2e secteur (3e décan toujours), il est possible qu'une somme qu'on vous doit vous soit payée. À moins que vous ne vous offriez un petit cadeau, une dépense que vous pouvez vous permettre... ou pas. Si vous êtes sensible à la dissonance Mars/Neptune veillez à ne pas franchir les limites imposées...