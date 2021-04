L'horoscope du 6 avril 2021

publié le 06/04/2021 à 05:30

Bélier

Il y aura peut-être, aujourd'hui, un léger problème sur l'un de vos projets, ou avec l'une de vos relations, mais rien qui ne doive vous prendre la tête. La responsable : une conjonction entre Lune et Saturne qui ne durera que quelques heures. Cela dit, elle vous incitera à réfléchir, à ne pas vous précipiter pour agir, et même à demander conseil avant de faire quoi que ce soit. C'est le 2ème décan qui est concerné, alors que le 3ème peut se préparer à avoir quelques surprises agréables.

Taureau

Le ciel est moins harmonieux qu'hier, mais c'est très passager. Né début mai, un problème qui vous tracasse et qui était en sommeil, revient sur le devant de la scène. C'est-à-dire que vous y penserez beaucoup pendant quelques heures, votre esprit ne parvenant pas à s'en détacher. Il se peut que cela produise du stress, de l'anxiété, et il va falloir faire quelques exercices de respiration pour vous détendre car vous prenez cette situation très à coeur ; il est vrai qu'elle peut être pénible.

Gémeaux

1er et 2ème décan, allez de l'avant, tout est sous contrôle. En revanche, 3ème décan, la dissonance entre Mars et Neptune dont nous avons déjà parlé risque de (re)produire une situation que vous connaissez et qui a le pouvoir de vous déstabiliser. Un supérieur peut jouer de vos petites faiblesses et vous perturber en vous faisant croire que vous ne valez rien. Vous pouvez aussi être en train d'ouvrir les yeux sur une personne que vous respectiez beaucoup jusqu'à présent (né autour du 12 juin).

Cancer

S'il est question d'une négociation financière aujourd'hui, essayez de ne pas mettre la barre trop haut parce que d'une manière ou d'une autre, vous serez obligé de baisser vos prétentions. Cela dit, ce n'est peut-être pas la réalité, ça peut être une discussion que vous anticipez et vous imaginez ce que l'autre pourrait dire pour vous obliger à baisser votre prix. Mais comme vous êtes très malin, vous ferez semblant d'être d'accord avec lui et de lui donner d'une main ce que vous reprendrez de l'autre.

Lion

La journée n'est pas facile pour ceux nés les premiers jours d'août. Il peut y avoir un grand ras-le-bol, un sentiment de révolte, suivi d'une forme de résignation. Il est vrai que Saturne, face à vous, et Uranus au zénith de votre ciel indiquent que les espoirs et les désespoirs s'enchaînent et que vous êtes dans une instabilité que vous supportez difficilement. Certains pourraient même être en " burn out ", tellement leur situation est tendue par moments. Mais le reste de la semaine se passera bien mieux.

Vierge

Des petits soucis d'organisation ne devraient pas trop vous perturber. Le problème c'est que vous vous focaliserez dessus et que vous perdrez du temps sur des détails. Mais cela ne vous concerne pas tous, certains sont plutôt ennuyés par la dissonance (toujours active) entre Mars et Neptune. Si vous êtes né autour du 14 septembre, vous pourriez avoir un sentiment de trahison, ou vous trouver en position de faiblesse par rapport à un partenaire professionnel ou affectif.

Balance

Vous vous ferez du mouron pour l'une de vos créations ou pour l'un de vos enfants, mais cela ne devrait pas gâcher votre journée, une discussion rondement menée vous permettra de régler la question et de passer à autre chose. Vous êtes en pleine progression mais il y a des journées où vous avez l'impression que c'est tout le contraire et que vous régressez ; ou en tout cas que vous ne parvenez pas à avancer. Mais prenez de la hauteur s'il vous plaît, une vue d'ensemble vous rassurera.

Scorpion

Vous serez traversé par des émotions contradictoires et liées à une histoire familiale, ou à un problème très personnel, entre vous et vous. C'est une situation qui vous ramène à votre passé et qui peut vous faire souffrir, d'une certaine manière. Si vous êtes du 1er décan, c'est dépassé pour l'instant, mais cela reviendra en fin d'année. 2ème décan, la conjoncture est active aujourd'hui et produit des hauts et des bas de l'humeur dont vous n'êtes pas coutumier. La révolte pourrait aussi gronder.

Sagittaire

La conjoncture est toujours très positive pour la plupart d'entre vous, ça bouge et c'est tout ce que vous souhaitez. Seuls ceux nés autour du 13 décembre ont quelques problèmes sur les bras suite à une ou des décisions qui n'ont pas été les bonnes. A moins que votre attachement à votre famille ne soit un problème pour votre évolution personnelle, et même parfois professionnelle. Il se peut aussi que l'un de vos proches se comporte de manière irrationnelle et que cela vous inquiète.

Capricorne

Une question d'argent sera préoccupante aujourd'hui, il se peut que vous ayez quelque chose d'indispensable à acheter pour la maison, mais ce n'est apparemment pas le bon moment, vos moyens sont limités, surtout né début janvier. On dirait que vous gagnez moins qu'auparavant et que vous êtes obligé de vous serrer la ceinture. Mais il est possible aussi que ce soit votre choix : vous avez changé de job par exemple et vous avez accepté une baisse de rémunération parce que ce boulot vous intéressait davantage et était prometteur.

Verseau

En passant par votre signe, la Lune se heurte à Uranus et rencontre Saturne. Né fin janvier et début février, la période pourrait être difficile parce que d'un côté vous avez des espérances, de l'autre la réalité vous oblige à accepter des délais, des attentes, alors que votre impatience est à son maximum. Il en va tout autrement pour le 3ème décan qui peut se préparer à voir l'un de ses souhaits exaucé grâce à une proposition très inattendue et qui vous plaira tout en créant de l'hésitation.

Poissons

On reparle de la dissonance entre Mars et Neptune car elle ne peut pas être plus active que ces jours-ci ! Si vous êtes né autour des 12, 13 mars vous la sentirez plus que les autres à travers, pour les uns, une inexplicable fatigue, et pour les autres une tendance à vous laisser influencer ou même à être sous l'emprise de quelqu'un. Toutefois, cela dure déjà depuis un certain temps, nous en avons souvent parlé et vous avez là l'occasion de repousser cette personne : mais le ferez-vous ?