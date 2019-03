publié le 25/12/2018 à 16:30

Le premier round vient de se terminer. Après les repas à base de foie gras et de champagne du 24 et 25 décembre, il est désormais temps de repasser à un rythme normal... avant la soirée de la Saint-Sylvestre.



Les astuces pour soulager votre organisme après les repas copieux sont simples à mettre en pratique : bien s'hydrater, manger moins copieusement et privilégier les soupes et les légumes.

Pas besoin donc de se contraindre à suivre une cure détox, une pratique qui ne doit être suivie qu'en dernier recours. "Une détox va permettre de perdre du poids mais à court terme", souligne la nutritionniste Marie-Caroline Savelieff.

1. Opter pour des graisses de bonne qualité

Afin que votre organisme encaisse bien les excès des repas de Noël, il suffit simplement de reprendre une alimentation équilibrée. Mieux vaut donc privilégier les bonnes graisses (comme l'oméga-3) qui se trouvent dans le poisson, l'avocat et les fruits oléagineux.



L'huile de colza est idéale pour assaisonner une salade. La viande blanche est à privilégier pour apporter des protéines (poulet, dinde...). Pour accompagner vos repas de lendemain de fête, il est possible d'opter soit pour un jus détox. Mais le résultat sera le même qu'en avalant une assiette de légumes. "À choisir, il vaut mieux croquer la détox, plutôt que la boire", précise la nutritionniste Marie-Caroline Savelieff.

2. Éviter les sodas et les boissons énergisantes

Interrogé par BFM TV, le médecin-nutritionniste Jean-Michel Cohen estime qu'il faut à tout prix se passer des sodas et des boissons énergisantes. Le spécialiste recommande plutôt des boissons à fonction diurétique, comme le thé ou le café.



"Premièrement ça augmente la satiété, c’est-à-dire qu’on a moins faim, et deuxièmement ça permet d’éliminer plus rapidement les effets de l’alcool qu’on a ingéré", détaille le spécialiste.

3. Des soupes et des bouillons de légumes accompagnés

Il est important de s'hydrater après un repas plutôt copieux. Le soir, une soupe ou un bouillon de légumes agrémenté de poulet ou des crevettes forment un dîner idéal. Les soupes et bouillons permettent aussi bien de se réchauffer les soirs d'hiver mais aussi de constituer un repas hypocalorique qui saura combler votre appétit.



Mais il faut aussi consommer un produit laitier et un fruit. Enfin, pour éviter la rétention d'eau, Marie-Caroline Savelieff préconise des tisanes à base de queues de cerises ou la Piloselle.

4. Ne pas négliger les vertus de la pomme

La pomme est un fruit magique qui devrait se trouver dans tous les goûters. Elle tient son principal atout de ce dont elle est le plus composée : la pectine. Une fois dans l'estomac, la pectine entre en action, forme un gel qui donne un sentiment de satiété. Michel Cymès recommande de "croquer directement dedans", et donc d'en manger aussi la peau - à condition qu'elle soit bien nettoyée si la pomme n'est pas bio - car celle-ci regorge d'antioxydants.