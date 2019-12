publié le 25/12/2019 à 08:30

Le repas du réveillon devrait mettre l'organisme de beaucoup de Français à rude épreuve. Après une soirée placée sous le signe de l'abondance, il est bon de prendre soin de son corps, en refaisant le plein de vitamines, de minéraux et d'antioxydants, le tout en évitant de réingérer trop de calories.

Dans le monde du marketing, ce procédé à un nom : détox. Ces 5 lettres ont envahi les emballages de produits jugés bons pour la santé. Il est pourtant toujours possible de manger sainement sans faire ses courses dans les magasins spécialisés et en se passant des mets estampillés de ce nouveau mot à la mode.

Des fruits et des légumes connus possèdent tous les nutriments nécessaires pour chouchouter son organisme au quotidien et particulièrement après les fêtes. Le kiwi, le poireau, le brocoli ou la pomme sont, par exemple, des aliments accessibles et disponibles à chaque coin de rue.

Voici donc quelques conseils pour vous remettre comme il se doit d'un bon repas de Noël :



1. Vive la vitamine C

À l'instar du kiwi, le citron regorge de vitamine C, une vitamine que l'organisme est incapable de stocker. Il faut donc en avaler tous les jours en allant la chercher dans l'alimentation plutôt que dans des comprimés achetés en pharmacie. Avec ses effets antioxydants, elle prévient des radicaux libres.

Autres avantages pratiques du citron, il se presse rapidement et s’accommode aussi bien avec le sucré que le salé. Il n'y a donc aucune raison de s'en passer.



2. Le potassium contre le sel

Le ph de l'organisme a tendance à devenir acide à cause d'une alimentation trop salée. Pour contrebalancer cet effet, consommez des poireaux. Ce légume est, en effet, chargé en potassium, un sel minéral qui régule l'équilibre acido-basique.



Autre légume contenant du potassium, le brocoli permet aussi de favoriser l'élimination de certaines substances nocives pour l'organisme, grâce au soufre qu'il renferme. À noter que ce chou originaire du sud de l'Italie comporte également de la vitamine K, très utile pour revigorer le foie des personnes ayant un peu trop abusé du vin blanc pendant le repas de Noël.

3. Les bien-faits de la pectine

La pomme, ce fruit magique. Son principal atout tient en un mot : pectine. Quand elle arrive dans votre estomac, ce polyoside forme une sorte de gel qui donne l'impression que l'estomac est bien rempli. En résumé, la pectine coupe la faim et prévient donc des excès. C'est la raison pour laquelle la pomme devrait figurer dans tous les goûters.





Il est d'ailleurs conseillé de croquer directement dedans, et donc d'en manger aussi la peau. Celle-ci regorge d'antioxydants. Évidemment, il faut mieux opter pour des pommes issues de l'agriculture biologique ou soigneusement lavées au préalable. Ce fruit fait partie de ceux sur lesquels on utilise le plus de pesticides. On ne peut pas être parfait !

> Les conseils de Michel Cymes pour une bonne détox à la maison Crédit Image : RTL | Crédit Média : RTL | Durée : 02:48 | Date : 25/12/2018