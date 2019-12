publié le 24/12/2019 à 09:45

Le soir du Réveillon de Noël, certaines familles choisissent la télévision comme occupation ou en fond sonore à la place de la chanson de Mariah Carey All I want for Christmas is you.

Mais à cette période de l'année, c'est souvent des rediffusions de vieux films de Noël qui sont proposées par les chaînes télé, ou des bêtisiers récapitulant les moments marquants (ou drôles) de l'année 2019.

Reportages, bêtisiers, films ou dessins animés, il y aura de quoi meubler la soirée entre les ouvertures de paquets cadeaux.

Sur TF1, c'est une comédie familiale franco-belge qui attend les téléspectateurs à partir de 21h05 : Boule et Bill 2 avec Charlie Langendries, Franck Dubosc et Mathilde Seigner.

En prime, France 2 propose la rediffusion d'un documentaire Le plus beau pays du monde, avec des loups. Ambiance musicale sur France 3 avec l'émission Un soir de fête avec Roberto Alagna.

Sur M6, ce sont les enfants qui vont être contents puisqu'en première partie de soirée il y a Le voyage d'Arlo et à partir de 22h45 le film d'animation Planes 2. Et Canal+ diffuse pour la première fois Bumblebee de la série Transformers.

Pour ceux qui aiment les films de Noël et qui sont abonnés à Netflix, il y a aussi la possibilité de se faire un programme télé à la carte. C'est l'avantage du streaming. À voir ou à revoir : Klaus, A Christmas prince : the royal baby, L'alchimie de Noël, Trois Noël…