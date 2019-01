Un TGV percute un troupeau de vaches et cause 3 heures de retard pour le réveillon

et AFP

publié le 01/01/2019 à 13:32

Les 260 passagers d'un TGV parti de Mulhouse et qui devait arriver peu après 20h30 lundi à Paris auront finalement eu trois heures de retard au réveillon, après que leur train a heurté un troupeau de vaches en Côte-d'Or.



L'accident s'est produit à 19h25 à Darcey et le train "a été amené à quai en gare des Laumes" à quelques kilomètres de là, où les passagers ont dû attendre l'arrivée d'un nouveau TGV à 22h30, a indiqué mardi la SNCF, confirmant une information de France 3.

Le nez du TGV accidenté était fortement endommagé et des voyageurs ont improvisé une chorale sur le quai pour faire passer le temps, selon des images publiées sur le site internet de la chaîne de télévision.

"Par mesure de précaution les circulations ont été temporairement interrompues afin de vérifier la présence d'autres animaux sur les voies. La gendarmerie est intervenue afin de procéder au constat et identifier le propriétaire des animaux", a précisé la SNCF.

Trois animaux sont morts dans l'accident, dont une vache grièvement blessée qui a dû être euthanasiée par un vétérinaire, selon l'entreprise. Aucun occupant du train n'a été blessé. "Des retards ont été par ailleurs à regretter sur quelques TER. Mais tous les voyageurs ont pu être pris en charge en cette soirée de réveillon", a ajouté l'opérateur ferroviaire. Les passagers du TGV sont finalement arrivés à Paris à 23h28.