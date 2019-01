publié le 01/01/2019 à 17:22

C'est un 31 décembre que les passagers de ce manège de Rennes ne sont pas prêts d'oublier et Léo encore moins que les autres puisqu’il a passé son réveillon et sa soirée d'anniversaire perché à plus de 50 mètres de hauteur sur un manège. au micro de RTL, le jeune homme s'est confié sur cette soirée pas comme les autres.



"On a entendu à deux moments des fracas, des bruits, des vrombissements, des bruits de craquage qui ne sont pas normaux. À partir du deuxième tour, on a vu des étincelles sortir du moteur et puis le moteur a juste cessé de fonctionner et puis on s'est stabilisé au plus haut point de l'attraction", se remémore Léo.

"De mon côté, ça allait, on se mettait même à chanter pour certains. Mais de l'autre côté, il y avait une fille qui était plus stressée quand même. Elle s’inquiétait plus. C'était la plus jeune", a-t-il ajouté.

"On était au-dessus des immeubles donc on pouvait voir les feux d'artifice partout autour de nous donc ça nous donnait une plutôt jolie vue, continue Léo, philosophe. Au début, ils ont voulu monter avec des échelles mais l'échelle ne montait pas [jusqu'à nous] du coup ils ont été obligés d'appeler un hélicoptère. L'hélicoptère a fait descendre quelqu'un en rappel et il nous a fait descendre avec la nacelle. Je ne risque pas d'oublier ça. Je ne sais pas encore si c'est le pire ou le meilleur anniversaire de ma vie !"



Comme sept autres personnes, dont cinq mineurs de 13 à 17 ans, Léo s'est retrouvé bloqué dans le "BomberMaxxx", un gigantesque bras de 52 mètres qui propulse une nacelle dans les airs, sur la fête foraine du centre-ville de Rennes. Le tour n'était censé durer que quelques minutes. Mais lundi 31 décembre, vers 20h30, le bras s'est soudain bloqué, retenant prisonnier ses huit passagers. Il a fallu 4 heures du matin pour que le premier passager retrouve la terre ferme.