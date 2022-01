C'est bien connu, les Français sont de grands amateurs de vin. On a tous chez soi une bibliothèque, mais après les fêtes, c'est d'une vinothèque dont nous aurions besoin. Boire avec modération, c'est aussi stocker ses bouteilles dans de bonnes conditions.

Sachez qu'en décoration, la cave à vin prend de plus en plus de place dans nos intérieurs. Elle est pratique, design et participe à l'élégance d'une cuisine.

Fragile, le vin mal conservé s'altère jusqu'à l'oxydation. Les domaines viticoles profitent de conditions naturelles optimales qui réunissent cinq grands paramètres : la température doit se situer entre 8 et 12 degrés pour le vin blanc, jusqu'à 16 degrés pour le vin rouge. Le taux d'hygrométrie doit se maintenir entre 60 et 80%, cela évite que le bouchon ne rétracte l'oxydation du vin. Enfin, l'obscurité doit être totale ou partielle, car la lumière accélère le vieillissement et les conditions sont rarement réunies chez les particuliers.

Le prix des caves électriques en baisse

Vous pouvez faire creuser une cave chez vous, c'est magnifique, mais c'est très coûteux. Si vous en avez déjà une, il faut veiller à l'aménager. Cela commence par l'obtention d'une température assez fraîche et stable. Vous devez donc investir dans une climatisation et dans une isolation avec des matériaux imputrescibles. Une lumière discrète peut être installée pour vous aider à vous y retrouver.

La cave électrique est la solution la plus simple et accessible à mettre en place pour les particuliers. Elle se présente comme un gros réfrigérateur, qui en plus de la température, maintient le taux hygrométrique. Il en existe même des bizones, avec des températures de 10 à 12 degrés pour le blanc et champagne et 14 degrés pour le vin rouge.

Avec ça, de plus en plus de produits sont pensés pour exposer vos bouteilles, c'est la touche design. Les portes pleines sont remplacées par des portes vitrées, mais en triple vitrage, afin de stopper les rayons UV.

Depuis peu, les caves à vin deviennent connectées. Cela permet de contrôler à distance la température des zones ou d'avoir une visibilité à distance de sa vinothèque. Il existe même des applications où vous pouvez tout connaitre avec votre vin : meilleure association avec votre repas ou encore d'être averti de la période d'apogée de vos bouteilles.

Les tarifs des caves à vin électriques ont chuté ces dernières années avec des prix allant de 300 euros à 4.000 euros. Vous en avez de toutes les dimensions, c'est toujours moins coûteux que d'en aménager une soi-même et on peut en profiter même en appartement.