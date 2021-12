Immobilier : les conseils de Stéphane Plaza pour choisir un chalet à la montagne

Pour Noël, et si, par exemple, on s'offrait un petit chalet, une maison à la montagne. Vous allez enfin pouvoir retrouver le chemin des stations de ski et profiter de séjours à la montagne pour respirer et repérer un futur appartement, celui que vous pourrez louer quand vous ne vous rendrez pas sur place. Car l'idéal pour vous assurer des revenus suffisants pour rentabiliser ce logement, il devra faire le plein de locataires en haute saison, mais aussi en basse saison.

À la montagne comme à la ville, la règle d'or, c'est évidemment l'emplacement. Pour séduire le vacancier, vous devez d'abord sélectionner une station qui présente un enneigement suffisant pour couvrir toute la saison hivernale, y compris le ski de printemps en avril. Vérifiez toujours le taux d'enneigement des dernières années. Pas de neige, pas de chocolat. C'est ma devise. Pour attirer aussi pendant l'été, visez les stations qui proposent diverses activités indoor.

Sur le site des offices de tourisme des stations, intéressez vous au programme des activités pour la période printemps/été : activités sportives, VTT, randonnée, yoga, spa, découverte de la faune et de la flore... Autre astuce, pour connaître le dynamisme d'une station, toutes saisons confondues, listez les résidences de tourisme et hôtels qui ont vu le jour récemment. Quand les grands acteurs du tourisme alpin s'implantent dans le coin, c'est en général plutôt très bon signe.

Quel emplacement dans la station ?

C'est bon, j'ai mon cadeau de Noël. Maintenant, il faut que j'attire les locataires. Comment faire ? Alors privilégiez les stations facilement accessibles en train ou en voiture et dotée d'un service de transport en commun régulier à l'année : lignes de bus, téléphériques vallées, tramway, navettes, voire des stations accessibles en avion ou en hélicoptère. Si vous ciblez une clientèle aisée, pourquoi pas ?

Il faut penser aussi à ceux qui se déplacent en tribu. Vérifiez si la station que vous visez dispose d'une offre de garde d'enfants durant les périodes scolaires, mais aussi en dehors. Une fois la station identifiée, il vous faudra chercher un quartier très fréquenté tout au long de l'année. L'idéal : un appartement au pied des pistes, proche de l'école de ski et des commerces. Attention à ne pas s'aventurer trop en altitude ni trop loin des coeurs de station. Une famille avec de jeunes enfants doit pouvoir gérer facilement les allers retours à pied et un groupe de jeunes copains non véhiculés auront envie de profiter des atouts de la station, boîtes de nuit, bars, restos, etc.

Quelle superficie ?

Après, il faut quand même définir une superficie. Finie l'époque où l'on s'entassait à 8 dans un mini-studio. Désormais, les locataires veulent un peu d'espace, donc visez au minimum une chambre, voire deux, voire trois, selon les budgets. Si votre budget le permet, évidemment. Le salon/salle à manger doit pouvoir réunir en même temps tous les occupants. Si la capacité annoncée est de huit personnes, elles doivent pouvoir toutes dîner ensemble autour de la table.

Côté déco, exit les vieilleries montagnardes de mauvais goût. Pour séduire, vous devez proposer un logement cosy, moderne, avec un minimum de codes de montagne, un peu de bois, de pierre, de fausse fourrure en coussin. Enfin, pour optimiser vos chances de louer votre bien en toute saison, acceptez de moduler les dates de location, notamment en période de vacances scolaires.

Envisager les tarifs pour des week-ends prolongés, des arrivées en milieu de semaine, voire des offres spéciales télétravail. On l'a vu pendant ce confinement, de nombreux salariés partent à la montagne.