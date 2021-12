Noël 2021 : les conseils de Stéphane Plaza pour bien décorer son intérieur

Ce samedi 18 décembre, à quelques jours des Fêtes de fin d'année, Stéphane Plaza s'attarde sur la déco. Quelles sont les nouvelles tendances de cette fin d'année 2021 ? Quelle ambiance, quelle table, quel papier cadeau ou encore quel sapin ? Alors, cette année encore, le style pleine nature sera très présent, avec des matériaux bruts comme le bois, la pierre, le liège ou le rotin. Il donne à votre intérieur une atmosphère chaleureuse et accueillante, une ouverture sur l'extérieur, synonyme de pureté et de lumière.

Autre tendance qui se démarque : le retour des couleurs traditionnelles de Noël, vert sapin, doré et rouge. Mais attention, ces couleurs fortes sont à utiliser par petites touches, en complément de teintes claires et neutres. Côté tables, cette fois-ci, peu importe le style que vous choisirez. Une table de Noël réussie est une table où on ne peut plus rien poser. Pour ce faire, on multiplie les verres, les bougies, les couverts, les chemins de table, les confettis et on installe des centres de table imposants, une vraie mise en scène pour se démarquer.

N'hésitez pas à ajouter des éléments totalement naturels pour rester dans le thème, pommes de pin, bâtons de cannelle, rondelles d'oranges séchées, châtaignes et branchages divers et variés.

Optez pour un sapin DIY

Pour les emballages cadeaux, le fait maison, le recyclé, c'est la tendance de l'année. Oubliez le traditionnel papier brillant, complètement dépassé, peu écolo et adoptez le faux chic, un art qui consiste à emballer des objets à l'aide d'un tissu de récupération. Alors, évidemment, on ne choisit pas une serpillière qui traîne ou une vieille serviette de toilette. On pioche dans des beaux tissus réutilisables et pour les techniques de pliage, vous les retrouverez sur Internet.

Il nous reste le sapin. Alors, cette année, plus que jamais, le Do It Yourself (DIY), le fait soi même en français, est à l'honneur. Un sapin réalisé à partir de vieux journaux. Pour le tronc, prenez un bâton long planté dans un grand pot rempli de terre. Pour le feuillage, prenez des vieux journaux, roulez les en forme de cône, partez du sommet et imbriquez chaque cône les uns sur les autres, en forme de sapin, tout autour du bâton. Enfin, bombez ce feuillage journalier en doré, une belle étoile au sommet et le tour est joué.

Le coup de cœur de Stéphane Plaza c'est le sapin en lévitation. Pas de tronc, pas de branches, contentez-vous de fixer un maximum de boules de Noël au bout d'un fil de pêche transparent. Fixer ces fils au plafond. L'idée est de jouer avec les longueurs pour que l'ensemble des boules qui retombent forme un sapin triangulaire.