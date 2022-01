Immobilier : cinq conseils de Stéphane Plaza pour un home staging réussi

Un home staging réussi nécessite de réunir cinq principes cardinaux : désencombrer, nettoyer, réparer, dépersonnaliser et décorer dans l'optique d'une vente. Avant toute chose, il est difficile de se projeter dans un lieu trop encombré. Passez un peu de temps et regardez ce qui peut être mis au placard, rangé à la cave ou même ce qui peut être jeté. C'est la méthode Marie Kondo, on remercie les affaires qui ont été utiles à notre vie, qui ne le sont plus et qu'on transmet à quelqu'un d'autre ou on s'en débarrasse. L'idée est de valoriser chaque pièce et d'en faire un lieu unique.

Difficile de vendre ou de vivre dans une maison si l'on ne sent pas le frais. Donc dépoussiérez, lavez le sol et les vitres et aérez dix minutes minimum. Quelques petites réparations peuvent faire l'affaire. Pensez à la vision que peut avoir un visiteur qui entre chez vous. Repeignez les murs, bouchez les trous, changez un revêtement de sol. L'objectif est d'uniformiser et de donner une impression de neuf.

Pas de désencombrement sans dépersonnalisation. Si vous désirez vendre votre logement, ayez un grand regard critique sur votre maison ou appartement. Le but est de permettre à vos futurs acheteurs de s'identifier à votre bien. Votre goût n'est pas forcément celui des autres. Les futurs acheteurs veulent se sentir chez eux tout de suite. Faite disparaître les photos de famille ou encore les jouets qui traînent.

Pour faire en sorte que les visiteurs se sentent bien chez vous, choisissez des teintes claires comme le beige, le blanc ou le gris. Créez des perspectives et uniformisez les sols afin d'agrandir l'espace visuel. Ces petits travaux de rafraîchissement ne représentent que 2 à 3 % du prix de vente et sont essentiels si l'ont veut déclencher le coup de cœur.