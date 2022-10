La double vaccination contre la grippe et la Covid-19 est-elle sans risque ?

Se faire vacciner contre le Covid-19 dans un bras et contre la grippe de l'autre. La campagne de vaccination contre la grippe s'ouvre ce mardi 18 octobre. Une injection réservée dans un premier temps aux plus de 65 ans, aux malades chroniques, aux personnes souffrant d'obésité, aux femmes enceintes et au personnel soignant avant d'être généralisée à partir du 15 novembre. Pandémie oblige, la campagne s'articule cette année avec celle du rappel contre le Covid-19 pour les plus fragiles.

Les professionnels de santé et les autorités assurent qu'il n'y a aucun souci à combiner les deux vaccins et qu'il est même recommandé de faire les deux en même temps afin d'éviter une lourde épidémie de grippe saisonnière alors que les populations à risque sont déjà confrontées à la huitième vague de coronavirus..

"Il n'y a pas plus d'effets secondaires à faire les deux en même temps. Donc, plutôt que d'avoir deux fois les effets secondaires, un coup pour la grippe, un coup pour le Covid, à savoir un mini syndrome grippal le lendemain : un peu mal à la tête, des courbatures et éventuellement un peu de fièvre... Je pense que la double vaccination sera utile et efficace", explique le docteur Olivier Guérin, joint par RTL.

