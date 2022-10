Grippe : qui est concerné par la vaccination ?

Maladie virale incontournable de la saison hivernale, la grippe est de retour dans l'Hexagone. Alors que la campagne vaccinale consacrée à cette infection virale extrêmement contagieuse débutera mardi 18 octobre, voici ce qu'il faut savoir sur le public concerné par le vaccin antigrippal.

Cette année, en raison de la huitième vague de covid-19, une double vaccination Covid-grippe est recommandée par les médecins. Si le vaccin contre la grippe est accessible à tous, il est surtout recommandé aux personnes à risques. La liste des celles-ci a été fournie en amont par les autorités sanitaires : il s'agit des seniors de plus de 65 ans, des personnes atteintes de maladies chroniques ou immunodéprimées, des nourrissons de moins de 6 mois et des femmes enceintes, ainsi que des personnes obèses.

Les professionnels de santé, le personnel soignant (médecins, infirmiers, puéricultrices, aides-soignants) et les professionnels exerçant dans des milieux exposés, sont également invités à se faire vacciner contre la grippe dès que possible. Depuis 2022, les professionnels et personnes amenés à voyager (bateaux de croisière, avions) sont concernés par ces recommandations.

Notez que le public concerné par ces critères n'aura rien à débourser. Les personnes à risques recevront un bon de prise en charge de l'Assurance-maladie, leur permettant de recevoir l'injection gratuitement en pharmacie. Les modalités complètes de la vaccination antigrippale sont à retrouver sur le site VaccinationInfoService.fr.

