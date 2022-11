Épidémie de bronchiolite : "On est obligés de trier les enfants", alerte une pédiatre réanimatrice

Une épidémie de bronchiolite qui frappe tôt et très fort. Du jamais vu depuis 10 ans. Près de 6.900 enfants de moins de deux ans sont passés par les urgences la semaine dernière. Le ministre de la Santé François Braun a déclenché le plan Blanc au niveau national ce jeudi 10 novembre.

Le docteur Julie Starck, pédiatre réanimatrice à l'hôpital Trousseau, à Paris, témoigne d'une situation intenable voire du délabrement à l'hôpital. Elle décrit des petits patients sous respirateurs dans un bout de couloir.

"Actuellement, on soigne mal nos enfants, confie la médecin. On ne peut pas tous les hospitaliser. On est obligés de trier nos enfants. On est contraint de prendre un surnombre dans le couloir".

La pédiatre dépeint une situation chaotique avec des patients de réanimation qui sont "ventilés dans le couloir avec un paravent et un respirateur de transport qui normalement n'est pas fait pour ça". "On fait des soins dégradés et on les met en danger clairement", déplore-t-elle, évoquant "une culpabilité" à porter.

La médecin réclame des mesures pérennes du gouvernement mais "pour l'instant, on ne nous propose rien de concret pour que les choses s'améliorent". "Chaque année j'ai l'impression que c'est pire. Je n'ose imaginer ce qui peut être encore pire".

