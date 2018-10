Grippe : seulement 26% des soignants sont vaccinés

publié le 19/10/2018 à 16:40

La grippe a fait 13.000 morts l'hiver dernier en France. La campagne de vaccination a commencé le 6 octobre. La vaccination est recommandée pour les personnes les plus fragiles, les seniors et les femmes enceintes notamment.



Seuls 26% des professionnels de santé sont vaccinés d'après le ministère de la Santé. Ils n'ont pas l'obligation de se vacciner contre la grippe. Il y a de grosses variations : les aides-soignantes et les infirmières sont un peu en-dessous de la moyenne, tandis que 40% des médecins et des pharmaciens se font vacciner.

Ce n'est pas faute d'efforts : tous les professionnels de santé libéraux et aussi les pédiatres, les gynécos, les kinés, les dentistes peuvent aller retirer directement et gratuitement leur vaccin à la pharmacie, en échange du bon envoyé par la Caisse d'assurance maladie, mais cela ne fonctionne pas vraiment.

Les inciter à se faire vacciner

Certaines initiatives pour les inciter à se faire vacciner donnent de bons résultats. Dans les EHPAD par exemple, des équipes mobiles viennent vacciner les soignants sur leur lieu de travail, à des horaires élargis.



Un affichage dans l'établissement indique aussi qui peut pratiquer cette vaccination hors médecin du travail et des campagnes d’information répétées permettent de faire de la pédagogie. En Normandie, par exemple, ces pratiques ont été mises en place dans plusieurs maisons de retraite et la vaccination du personnel a augmenté de 25%