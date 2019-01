publié le 23/01/2019 à 11:08

Sous certains aspects le phénomène de l'asthme peut paraître étrange. Il pose la question des risques professionnels dans notre pays, qui s’efforce d’avoir un dispositif de surveillance épidémiologique le plus performant possible.



S'il est déjà établi que l’asthme est plus fréquent que la moyenne dans certains secteurs comme la boulangerie ou la coiffure, à cause de la farine et des colorants pour les cheveux, on découvre que d’autres professions collectionnent les asthmatiques.

Le secteur des manèges forains et des parcs d’attraction par exemple ou encore la restauration et les commerçants qui travaillent sur les marchés sont particulièrement touchés par l'asthme. Il y a également toute la kyrielle de ceux qui travaillent dans une voiture comme les chauffeurs de taxis, les ambulanciers, les moniteurs d’auto-école.

Une étude devrait parvenir à donner tôt ou tard des explications

Parmi les ambulanciers, ce sont les hommes qui sont plutôt concernés, alors que dans la restauration, on trouve plus d’asthmatiques parmi les femmes, tout comme dans les auto-écoles où les monitrices sont plus touchées que les moniteurs.



Il existe un programme de santé publique : le programme Coset, cohortes pour la surveillance épidémiologique en lien avec le travail. Cette étude devrait parvenir à nous donner tôt ou tard des explications sur les différences entre les hommes et les femmes et bien sûr sur ces métiers où l’on croise plus d’asthmatiques que la moyenne.



Dans ces métiers, soit l’asthme est pré-existant, soit il se développe. Ceux qui planchent sur le sujet seraient plutôt tentés de valider la seconde hypothèse. Par exemple, pour ce qui est des personnes qui conduisent des voitures, on peut aisément imaginer qu’ils sont en permanence exposés plus ou moins directement aux gaz d’échappement dont chacun sait qu’ils contiennent des substances irritantes. Tout cela reste une hypothèse qui doit encore être validée.



L’enjeu, c’est évidemment la prévention du risque professionnel. Elle est plus facile à mettre en place quand on sait où il y a un risque et pourquoi ce risque existe. L’asthme touche quelque 4 millions de personnes en France et dans 15% des cas, il est d’origine professionnelle.