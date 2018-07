Fête des mères : la tendre génoise aux fruits d'été sans gluten

publié le 26/05/2018 à 10:50

Dans cette recette de tendre génoise aux fruits d'été sans gluten, la poudre d’amande apporte du fondant et une belle couleur dorée au gâteau.



L’amande est très riche en protéines et en vitamines B1, B2, B3, B9 ainsi qu’en vitamine E. Elle porte également le sentiment de satiété, ce qui est important pour les personnes suivant le régime sans gluten et dont la digestion est alors légère et rapide.

La farine de riz et la fécule de maïs (substituable par de la fécule de pomme de terre) laissent l’amande et les parfums des fruits dominer ce gâteau.

Dans une génoise, l’utilisation d’une margarine de qualité donne plus de légèreté et d’élasticité à la pâte, en comparaison avec l’utilisation de beurre.



Ce gâteau peut ensuite être adapté avec tous les fruits des différentes saisons.

La tendre génoise aux fruits d'été sans gluten Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

Ingrédients :

Pour le gâteau :



- 160 g d’œuf (3 œufs)

- 40 g de poudre d’amande

- 60 g de farine de riz

- 60 g de fécule de maïs

- 1/2 cuillère à café de poudre à lever

- 1/2 cuillère à café de gomme xanthane

- 160 g de sucre de canne blond en poudre

- 160 g de margarine, à température ambiante

- 1 gros citron, pour le zeste et le jus





Pour la crème fouettée :



- 25 cl de crème fleurette très froide

- 125 g de sucre glace

- Fruits de saison, rincés et égouttés : 150 g de fraises (certaines fraises coupées en deux), 50 g de myrtilles, 50 g de framboises, 50 g de mûres

Les ingrédients pour la génoise aux fruits d'été sans gluten Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

Temps des préparations :

- Génoise citron : 20 minutes, cuisson 30/35 minutes

- Crème fouettée : 5 minutes

- Décoration : 15 minutes.



Attention au temps de refroidissement de la génoise : 1 heure avant la décoration.

Préparation :

1 - Préchauffer le four à 175°C et poser au fond d'un moule une feuille de papier cuisson ; le moule rond fait ici 22 cm de diamètre.



2 - Dans un bol, casser et peser les œufs. Garder de côté. Ici, les 3 œufs font 160 g au total, c'est ce poids des œufs qui définit le poids des farines, de la margarine et du sucre dans toute les génoises.



3 - Dans un grand bol, mélanger ensemble la poudre d’amande, la farine, la fécule, et la poudre à lever. Garder de côté.



4 - Dans un saladier, mixer au batteur électrique la margarine et le sucre jusqu’à obtenir une texture crémeuse.



5 - Verser les œufs l'un après l’autre en s’assurant de la bonne incorporation entre chaque addition. Ajouter le mélange des farines, le zeste du citron (garder un peu de zeste pour la décoration sur les fruits) et le jus d’1/2 citron puis continuez de battre jusqu’à obtenir une belle pâte plutôt liquide.



6 - Verser la pâte dans le moule et cuire environ 30 minutes, jusqu’à ce qu’une pique en bois enfoncée au centre du gâteau ressorte sèche.



7 - Laisser refroidir 10 minutes dans le moule puis démouler, retirer la feuille de papier cuisson et laisser complètement refroidir, environ une heure.



8 - Préparer la crème fouettée : battre la crème au batteur électrique et verser doucement le sucre glace. Mettre dans une poche à pâtisserie avec une douille de décoration.



9 - Déposer le gâteau sur le plat de service. Décorer avec la crème fouettée puis décorer dessus avec les fruits et le zeste de citron. Garder bien au frais jusqu’au moment de servir.

Battre la crème au batteur électrique et verser doucement le sucre glace. Mettre dans une poche à pâtisserie avec une douille de décoration. Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

