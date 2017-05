publié le 03/05/2017 à 10:50

Le gâteau roulé est un classique de la cuisine familiale française. Cette version sans gluten, avec de la poudre d’amande et de la farine de millet, apportent à la génoise un tendre moelleux et une belle couleur dorée.



Cette base de génoise est également sans lactose et peut se garnir de différentes saveurs: pâte à tartiner choco-noisette, crème fouettée coco sans lactose et confiture de saison. Un ravissant dessert qui réjouit petits et grands…

Elle est également riche en manganèse, en cuivre, en phosphore, en fer et en zinc. L’amande possède en plus la propriété d’un haut pouvoir de satiété, ce qui est important lorsque l’on suit un régime sans gluten et donc bénéficie d’une digestion facile. La farine de millet donne à la pâte de la génoise du roulé cette belle couleur dorée. Elle est riche en magnésium, phosphore, zinc et en vitamines A excellent pour la peau, sa saveur délicate de noisette s’harmonise avec la poudre d’amande et relève la douce saveur de la fraise.

Le tendre roulé à la fraise sans gluten Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

10 à 12 parts de gâteaux .

Préparation : 35mn, Cuisson : 15mn, Repos : 1h pour le gâteau après cuisson, 30mn au frigo une fois garnie.

INGRÉDIENTS :

15 g de poudre d’amande

30 g de farine de riz + 1 cuillère à soupe pour fariner la plaque

30 g de farine de millet

30 g de fécule de pomme de terre

¼ c. à café de gomme xanthane

½ c. à café de poudre à lever

½ c. à café de bicarbonate de sodium

½ c. à café de sel fin

170 g de sucre de canne blond en poudre

85 g de margarine, à température ambiante + 1 noix pour la plaque

3 œufs

1 cuillère à soupe d’extrait de vanille liquide

1 cuillère à soupe d’eau

6 cuillères à soupe de sucre glace : 3 pour décorer le gâteau et 3 pour la crème fouetté

300 g de confiture de fraise, sans gros morceaux dedans si possible

250 ml de crème fleurette très froide



NOTE ingrédients : Si vous utilisiez une plaque de cuisson en métal, prévoir 6 cuillères à soupe de sucre glace supplémentaire pour sucrer le torchon.

PRÉPARATION:

Préchauffer le four à 180 °C. Graisser la plaque de cuisson en silicone (28 X 38 cm) à la margarine, si vous avez une plaque en métal : posez un papier cuisson également graissée dans le fond, et dans les deux cas, fariner la plaque.



Verser la crème fleurette déjà froide dans un saladier et garder au frigo. Dans un grand saladier, mélanger ensemble les ingrédients secs: poudre d’amande, farines, fécule, gomme xanthane, poudre à lever, bicarbonate, sel fin et le sucre.



Dans un grand bol, battre au batteur électrique, la margarine avec les œufs en les incorporant l’un après l’autre. Ajouter l’extrait de vanille et 1 cuillère à soupe d’eau, en s’assurant que tous les ingrédients sont bien incorporés.

Verser ce mélange dans les ingrédients secs et continuer de battre au mixeur pour obtenir une pâte homogène et obtenir une pâte plutôt liquide.



Verser la pâte sur la plaque de cuisson et l’étaler à l’aide d’une spatule en silicone pour qu’elle ait une épaisseur uniforme (uniquement pour une plaque en métal : taper la plaque d’un coup sec sur le plan de travail pour laisser les bulles d’air s’échapper). Faire cuire 15 min, la pâte doit être juste dorée et souple au touché.



Rouler la plaque en silicone, avec le gâteau toujours à l’intérieur, en forme de bûche et la maintenir en la serrant avec de la ficelle à chaque extrémité de la bûche. Avec une plaque en métal, il faut étaler à plat un torchon propre sur le plan de travail, saupoudré avec 3 cuillères à soupe de sucre glace pour éviter que le gâteau accroche. Démouler le gâteau sur le torchon et le saupoudrer du reste de sucre glace. Rouler délicatement le gâteau dans le torchon en bûche et maintenir bien serré avec l’aide d’un peu de ficelle pour le laisser refroidir.



Une fois le gâteau refroidi, dérouler délicatement. Si il est dans un torchon, il faut le décoller délicatement du torchon et le déposer sur un film alimentaire. Si il est dans le moule en silicone, le dérouler mais le conserver dans le moule. Étaler délicatement la confiture de fraise, en prenant soin de laissez libre 1,5 cm sur les bords du gâteau car en roulant le gâteau, la garniture va s’étaler naturellement vers les bords. Préparer la crème fouetté : sortir le saladier avec la crème fleurette du frigo. Battre au batteur électrique la crème fouetté jusqu’à ce qu’elle devienne ferme et que des pics apparaissent, ajouter alors le sucre glace. Continuer de battre jusqu’à ce que la crème soit bien “serrée“.

Etaler la crème fouetté sur la couche de confiture.



Rouler à nouveau le gâteau sur lui en bûche dans le moule en silicone, le maintenir serré avec les petites ficelles. Si il est dans le film alimentaire, il suffit de bien serrer le film. Mettre au frais au moins 30mn pour que la garniture se fige.

Déroulez délicatement du moule en silicone, ou enlever le film alimentaire. Couper les extrémités pour qu’elles soient bien nettes. Déposer la bûche sur le plat de service, saupoudrer de sucre glace et garder au frais jusqu’au moment de servir.



J’aime l’accompagner de fraises et d’autres fruits rouges

