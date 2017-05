publié le 24/05/2017 à 10:50

Ces tendres sablées sans gluten sont délicieux et ravissants à offrir pour de la fêtes de mères. Une recette facile, mais il faut respecter le temps de passage par le frigidaire afin d'avoir une pâte à biscuits riche en saveur. Ces sablés sont tendres par la poudre d’amande qui apporte protéines et fibres. La poudre d’amande est également riche en vitamines B1, B2, B3, B9 et en vitamines E, ainsi qu’en manganèse, en cuivre, en phosphore, en fer et en zinc. L’amande a la propriété d’un haut pouvoir de satiété, ce qui est important lorsque l’on suit un régime sans gluten et donc bénéficie d’une digestion rapide.



La farine de millet donne à cette recette une belle couleur dorée. Riche en magnésium, phosphore, zinc et en vitamines A excellent pour la peau, le millet apporte une délicate saveur de noisette.

Le colorant rose est naturel, simplement réalisé avec des framboises congelées et du sucre de canne, préparé comme un concentré de framboise. Il permet de réaliser la teinte de son choix, tout en apportant un délicat parfum de framboise . L’idéal est de préparer le colorant naturel la veille pour plus de rapidité. Ce colorant non utilisé se congèle parfaitement ensuite pour de prochaines recettes...

Les sablés coeur sans gluten pour la fête des mères Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

INGRÉDIENTS :

100 g de poudre d’amande

60 g de farine de millet

60 g de farine de riz demi-complet + 2 cuillères à soupe pour étaler la pâte

60 g de fécule de maïs

1 cuillère à café de gomme xanthane

½ cuillère à café de poudre à lever

¼ cuillère à café de sel fin

100 g de sucre de canne blond

25 g de sucre glace

100 g de beurre doux, à température ambiante, coupé en petits morceaux

1 œuf, à température ambiante

½ cuillère à café d’extrait de vanille



Pour le colorant alimentaire naturel rose :

Framboises congelées

1 cuillères à soupe de sucre blond



Pour le glaçage royal :

1 blanc d’œuf

1 cuillère à café de jus de citron frais

250g de sucre glace

Les sablés coeur sans gluten pour la fête des mères Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

PRÉPARATION :

Pour le colorant naturel rose, à préparer la veille si possible :

Décongeler les framboises en gardant l’eau (la veille au frigo) Une fois décongelées, mettre les framboises et leur jus dans une petite casserole avec le jus dégorgé, le sucre et 1 cuillère à soupe d’eau. Cuire 5 mn après ébullition.

Au dessus d’un bol, passer le jus et les framboises dans une passoire “chinois“ pour récupérer tous les grains. Le jus épais récolté est le colorant naturel rose. Vous pouvez congeler le reste de ce colorant pour une prochaine recette.



Pour les biscuits :

Dans un saladier, bien mélanger ensemble les ingrédients secs : farines, poudre d’amande, fécule, gomme xanthane, poudre à lever, sel, sucre glace et sucre de canne. Ajouter le beurre coupé en petits morceaux, et mélanger cette fois avec un batteur électrique. Le beurre à température ambiante se mélange facilement. Ajouter l’œuf et la vanille. La pâte se forme et elle est plutôt épaisse.



Déposer la pâte sur une feuille de film alimentaire, envelopper la pâte, former un disque plat, et mettre au réfrigérateur au moins 2 heures. Déposer la pâte sur une feuille de papier cuisson légèrement farinée et poser dessus une feuille de film alimentaire, étaler au rouleau à pâtisserie. Remettre au réfrigérateur 15 mn.



Préparer 1 plaque de cuisson recouverte de papier cuisson. Préchauffer le four à 175°C

Découper dans la pâte les biscuits avec un emporte pièce, ici la forme “cœur“, puis imprimer avec un emporte pièce plus petit un autre cœur à l’intérieur en appuyant légèrement. Déposer les sablés sur la plaque de cuisson. Cuire les biscuits 10 à 12 mn selon votre four et leur taille. Déposer les biscuits sur une grille pour qu’ils refroidissent. Pendant ce temps, préparer le glaçage royal. Une fois bien refroidis, décorer les cœurs intérieurs avec le glaçage royal et laisser sécher.



Pour le glaçage royal :

Mettre dans un grand bol le blanc d’œuf, ajouter le jus de citron frais. Mélanger légèrement avec une spatule. Verser le sucre glace et mélanger toujours avec la spatule ( ne surtout pas utiliser un fouet pour la glaçage royale, mais uniquement une spatule) pour intégrer le sucre et obtenir une bonne texture, légèrement épaisse. Ajouter le colorant rose naturel, petit à petit jusqu’à obtenir la teinte désirée.

Les sablés coeur sans gluten pour la fête des mères Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

