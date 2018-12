publié le 29/12/2018 à 14:31

Foie gras, saumon, chapon, bûche pâtissière... En ces fêtes de fin d'année les excès s'enchaînent pour notre plus grand plaisir, moins pour celui de notre estomac. Mais comment survivre à ces repas gargantuesques ? Quels aliments privilégier ? Emilie Demoly, nutritionniste en région parisienne, nous livre ses précieux conseils pour commencer l'année du bon pied.



Pour bien éliminer, faites le plein d'haricots verts, de mâche, de courgettes, d'endives, de potiron et de potimarron que vous pouvez accompagner d'une volaille ou d'un poisson blanc. L'objectif n'est pas de se mettre à la diète mais de privilégier une alimentation équilibrée.

Au rayon fruits, choisissez l'ananas et la papaye, "qui sont très riches en bromélaïne, une enzyme digestive", explique la spécialiste, qui rappelle que le citron et le citron vert sont également à favoriser car ils aident à la "vidange gastrique". Enfin, Emilie Demoly recommande surtout de favoriser "l'hydratation avec de l'eau plate, et des tisanes, à base de thym, de romarin et de bardane".