Bien-être : savoir dire adieu à l'année 2020, la meilleure façon de commencer 2021

publié le 13/12/2020 à 12:15

L'année 2020 touche bientôt à sa fin. J-18 pour préparer ses adieux, je vous propose trois idées et deux objectifs pour tourner la page 2020.

Écrivez une lettre d'adieu à 2020, comme un bilan : "Chère année 2020, voilà tout ce que tu m'as apporté comme difficultés, épreuves". Écrivez aussi quels sont les événements positifs et enfin votre fierté, cette capacité incroyable que vous avez eue pour vous adapter alors que vous n'aviez pas le choix.

Dites adieu à tout ce qui ne vous sert plus. Jetez, débarrassez-vous de ce que vous ne voulez plus dans votre maison et dans votre vie aussi.

Dites aussi adieu à votre petite voix intérieure version 2020 : celle qui souvent par la force des choses vous a empêché de donner vie à vos projets. Dites-lui que vous allez suivre la proposition d'Oscar Wilde : "En visant la lune, on atterrit dans les étoiles".