Noël 2020 : comment offrir le bon cadeau ?

publié le 19/12/2020 à 12:33

J-5 avant Noël, c'est la course effrénée pour trouver des cadeaux pour remplir la hotte. Ça ressemble un peu à un parcours du combattant, avec pas trop d'idées, très peu de temps et pas vraiment les moyens cette année.

Il faut arrêter de courir après les cadeaux en mode automatique, parce qu'il faut, parce que c'est Noël et que c'est comme ça. Pour y parvenir, deux conseils : le premier est d'arrêter le cadeau compétition, ce cadeau tout-puissant, très cher, très gros. Trop, c'est trop. Arrêtez également le cadeau égo, qui vous fait surtout plaisir à vous. Le cadeau utile parce qu'il y aura d'autres occasions moins féériques on arrête aussi, tout comme le cadeau encombrant : le petit chien, le poisson rouge, ou l'objet qui prend une place énorme.

Arrêtez aussi le cadeau empoisonné avec une valeur tellement importante que celui ou celle qui le recevra, culpabilisera. Même chose pour le cadeau "vite fait", parce que ça ne compte pas, il ou elle a déjà tout.

Deuxième conseil : Faites un cadeau qui vient du coeur. C'est tellement plus important. Soignez la manière de l'offrir, faites attention à son emballage, joignez un mot doux. Faites un cadeau qui n'attend en retour qu'un sourire et des yeux qui brillent. Quelle que soit sa taille et sa valeur. Celui que vous donner pour donner, comme dans la chanson de France Gall, parce que "c'est la seule façon d'aimer".