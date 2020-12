Bien-être : faire le plein d'énergie et de détente grâce au shiatsu

publié le 20/12/2020 à 10:11

Aujourd'hui on va apprendre à se détendre et à faire le plein d'énergie grâce une technique ancestrale japonaise : le shiatsu. Cet art signifie "pression des doigts" et certains gestes sont faciles à faire sur soi. Élodie Lamboley, praticienne shiatsu, nous en partage quatre.

Avec le premier geste, l'objectif est de diminuer le stress. Pour cela, vous allez brosser vos bras, comme si vous éliminiez tout ce qui vous pollue. Le bras gauche, puis le droit. Étendez un bras devant vous, votre paume est tournée vers le ciel. Brossez avec l'autre main, en démarrant au niveau de l'épaule en allant doucement vers votre main. Ensuite, retournez le bras, (votre paume fait donc face au sol) et remontez en brossant de la main jusqu'à l'épaule.

Le deuxième geste a pour objectif de lutter contre la fatigue. En position assise, vous allez taper ou frotter vos genoux avec les paumes de vos mains, en rythme. Le troisième geste permet de renforcer votre énergie. Pour ce faire, mettez vos bras derrière le dos et frotter avec le dos de vos mains vos reins. En le faisait, vous renforcez votre énergie vitale, ce qui est très important en hiver.

Enfin, le quatrième et dernier geste a pour objectif de calmer le mental. Écartez une main devant vous et dans le creux laissé entre le pouce et l'index, posez le pouce de la main opposée et faites des légères pressions.

Vous pouvez faire ces gestes aussi souvent que vous voulez et également les montrer à ceux qui en ont besoin autour de vous.