publié le 02/07/2019 à 10:31

Vous avez l'impression que votre ventre double de volume dès que vous sortez de table, qu'il y règne un grand désordre, qu'il ressemble à une cornemuse pleine d'air, voire à une usine ... à gaz. Bref, vous avez régulièrement des ballonnements et vous n'êtes jamais à l'abri d'un petit "rototo", ou même pire.

Tout ça est très "gonflant", et pour dégonfler il existe des petites choses que vous pouvez faire pour améliorer votre digestion. La première étant de prendre le temps de manger. Il faut arrêter de "gober" les aliments à la chaîne, il faut prendre le temps de mastiquer et surtout de ne faire que ça. Si vous vous alimentez en regardant la télévision ou ne traînant sur Facebook, cela génère un stress qui ne facilite pas la digestion.

De même ce que l'on met dans l'assiette a une certaine importance. Il faut se méfier de ce que l'on appelle les "FODMAPs", un acronyme australien qui désigne toute une série de petits sucres qui ont tendance à fermenter. Des petits sucres qui sont classés en quatre familles.

Quels éléments éviter ?

Première famille : certains légumes, comme l’artichaut, le blé, le chou... Deuxième famille : les produits laitiers, comme le yaourt, le fromage blanc ou le lait. Au sein de la troisième famille, on trouve certains fruits, tels que la cerise, la mangue, la pêche, la poire, la pomme et le litchi. Enfin, quatrième et dernière famille : les confiseries sans sucres.

La bonne nouvelle, c'est qu'on est très rarement en délicatesse avec toutes les familles de "FODMAPs". Pour en avoir le cœur net, vous pouvez déjà les supprimer une à une de votre alimentation avant de les réintroduire progressivement. Si vous avez l’habitude de mâcher du chewing-gum, c'est peut-être par là qu'il faut commencer....