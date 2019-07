publié le 06/07/2019 à 07:42

En ce début de mois de juillet, nombreux sont ceux qui vont prendre la route des vacances. Et ces derniers devront faire attention à leur alimentation avant de conduire : en effet, selon ce que l'on mange, on risque de somnoler ou pas, rappelle le Docteur Saldmann.

S'il rappelle que les boissons alcoolisées sont à proscrire, les repas "entrée-plat-dessert" sont également à éviter. C'est la conclusion d'une étude menée entre février et mars dernier par l'association Attitude Prévention, à laquelle il a participé. "Quand on mange lourd, la vigilance baisse, nos réflexes sont plus mauvais, on a tendance à s'assoupir", explique Frédéric Saldmann.

Il faut donc privilégier les légumes, ou pourquoi pas prendre un sandwich. Mais le médecin déconseille par exemple les plats en sauce, les desserts de type forêt noire, ou encore les oeufs mayonnaise. Il n'est pas contre le grignotage, mais uniquement si c'est de temps en temps. "Vous pouvez prendre une barre énergétique ou un peu de chocolat", conseille le médecin aux conducteurs.