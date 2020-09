Faut-il se faire vacciner contre la grippe pour faire face à la Covid-19 ?

publié le 09/09/2020 à 13:27

Des sociétés savantes recommandent le vaccin anti-grippal afin de lutter contre le coronavirus. Une requête soutenue également par l'Académie de médecine. Si le vaccin contre la grippe ne permet pas de se protéger de la Covid-19, il permet d'éviter le risque d'une double épidémie.



Le 19 août, sept sociétés savantes de pédiatrie ont partagé une lettre ouverte dans laquelle elles recommandaient de "renforcer la vaccination contre la grippe". Dans le même sens, l'Académie de médecine avait préalablement proposé, en mai dernier, de rendre obligatoire la vaccination contre la grippe pour certaines professions telles que les personnels soignants et sociaux, en contact avec des personnes vulnérables. L'Académie avait également préconisé aux médecins, l'obligation de proposer le vaccin à tous leurs patients reçus en consultations.

Se faire vacciner contre la grippe permettrait d'éviter d'encombrer le système de soins Professeur Marie-Claude Crémieux, infectiologue et membre de l'Académie de médecine. Partager la citation





À noter que le vaccin contre la grippe ne protège pas ceux qui l'ont effectué de l'épidémie de coronavirus. Toutefois, ce dernier peut limiter le risque d'une double épidémie pendant l'hiver, bien que cela ne soit pas fréquent, selon une infectiologue et membre de l'Académie de médecine : "Le risque de co-infection (le fait d'attraper simultanément le coronavirus et la grippe, ndlr) est très rare", a affirmé le Professeur Marie-Claude Crémieux à RTL.fr. "En revanche, se faire vacciner contre la grippe permettrait d'éviter d'encombrer le système de soins", a-t-elle admis.

En effet, généraliser la vaccination anti-grippale permettrait de réduire le risque de l'attraper et donc d'encombrer les salles d'attente des médecins. De plus, les symptômes de la grippe et du coronavirus étant relativement similaires, ce vaccin faciliterait les diagnostics et diminuerait ainsi le nombre de cas suspect pour la Covid-19.



En France métropolitaine, la campagne de vaccination contre la grippe devrait débuter vers la mi-octobre.