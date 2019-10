publié le 28/10/2019 à 09:21

Octobre touche à sa fin et le virus de la grippe sévit depuis le début du mois. Comme chaque année, 2 millions de personnes seront touchées. Mais quand le virus est costaud et l'épidémie sévère, ce nombre peut grimper à 8 millions.

La campagne de vaccination a commencé le 15 octobre et se terminera le 31 janvier 2020 mais le conseil est de ne pas attendre car il y a un délai entre le moment où l'on se fait vacciner et celui où l'on est effectivement protégé contre la grippe saisonnière. Ce temps de latence dure environ 2 semaines : votre système immunitaire a besoin de ce délai pour réagir au vaccin même s'il n’est jamais efficace à 100%.

Le virus de la grippe change d'une année sur l'autre et le vaccin prend du temps à être fabriqué. La version qui est proposée, aujourd'hui, se concocte dès le mois de février et l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) tient compte de la nature des souches qui circulent à ce moment-là. En huit mois, le virus a tout le temps de muter et, à l'arrivée, de perdre en efficacité. Même si, bien que vacciné, vous attrapez la grippe, elle sera moins sévère que si vous n'étiez pas vacciné.

Qui doit se faire vacciner ? En priorité, les personnes à risque : les plus de 65 ans, les femmes enceintes ou si vous souffrez d'obésité. Mais il existe d'autres profils comme des personnes atteintes de maladie chronique ou celles qui évoluent dans l'entourage de personnes immunodéprimées ou de nourrissons à risque de moins de 6 mois.