C'est le mot à la mode, qui émerge dans toutes les conversations quand il est question d'amour et de bien-être : les phéromones. Ce sont des messages chimiques, ça ressemble à des hormones sauf que contrairement aux hormones qui circulent en circuit fermé au sein de l'organisme, les phéromones voyagent, passent la frontière cutanée.





On les retrouve dans la sueur, dans la salive, dans les secrétions vaginales voire dans les urines et les selles. Une fois à l'air libre, elles envoient un message susceptible d'être interprété par un autre être humain. Avec les phéromones, on serait en présence de messages invisibles, mais surtout irrésistibles.

"Serait" car l'existence des phéromones chez les hommes et les femmes reste très controversé et soumis à débat car nous n'avons pas la même structure olfactive que les animaux. La nôtre est beaucoup moins performante. Là où un insecte est capable de détecter l'âme sœur à des kilomètres, l'homme et la femme ont surtout besoin d'une application à jour et d'avoir débloqué la géolocalisation du smartphone.