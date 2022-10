Édouard Philippe : qu'est-ce que l'alopécie, la maladie dont est atteint l’ex-premier ministre ?

Après la barbe, les sourcils. Ce samedi 8 octobre, Édouard Philippe est apparu en Une du Parisien avec un nouveau visage. Toutefois, cette transformation physique n'a aucun lien avec le vitiligo, responsable de la dépigmentation de sa pilosité faciale. Atteint d'alopécie, l'ancien Premier ministre n'a pu cacher la chute de ses sourcils, qu'il a commenté avec humour dans les colonnes du quotidien : "Je me suis longtemps demandé à quoi servait un sourcil. Eh bien, cela sert à se faire remarquer quand ça tombe !", a-t-il plaisanté.

Derrière ce trait d'humour se cache une maladie auto-immune méconnue, revenue dans l'actualité en mars dernier, lorsque Jada Pinkett Smith, la femme de Will Smith, est apparue sur le tapis rouge des Oscars le crâne chauve. En réalité, le terme "alopécie" désigne une chute précoce des cheveux ou des poils.

Elle peut mener à la calvitie, sa forme la plus répandue, qui touche 70% des hommes, et peut survenir progressivement dès l'âge de 20 ans. On la dit alors androgénétique héréditaire, "liée à un déterminisme familial", explique la dermatologue parisienne Naïma Midoun, contactée par Le Parisien.

Dans certains cas, comme celui d'Édouard Philippe, la chute de cheveux ou de poils est localisée et accélérée. "On parle alors de pelade", précise encore Naïma Midoun. Cette "pelade", ou "alopécie areata" se manifeste à des degrés variables : sur le crâne (alopécie totalis), certaines parties du corps et du visage (sourcils, cils), ou bien l'ensemble du corps (alopécie universalis). Sa cause exacte demeure inconnue, bien que l'on sache que les anticorps jouent un rôle prépondérant dans la perte des cheveux et des poils.

L'alopécie aigüe ou locale : une histoire de facteurs

Mais il existe d'autres types d'alopécie. Plus rare, l'alopécie aiguë, par exemple, provoque une chute importante de cheveux et, ou de poils en raison du stress, d'un traitement par chimiothérapie, de certaines carences, de troubles hormonaux ou bien à la suite d'une irradiation aiguë. Autant de facteurs exceptionnels qui peuvent être à l'origine d'une perte de pilosité en un temps record.

Sans oublier l'alopécie dite "localisée", liée à d'autres problèmes, tels que les tumeurs et les brûlures, ou simplement des parasites (teigne). Ces maux génèrent des lésions et autres réactions cutanées, qui entraînent une disparition des poils ou des cheveux à des endroits précis du corps.

Crème, perruques, micro-greffe... Des solutions existent

Comme tout problème dermatologique, l'alopécie, bien qu'inévitable, peut se traiter. À même la peau, avec une "crème à la cortisone", qui stopperait le phénomène, a indiqué Naïma Midoun. Certains optent cependant pour des solutions cosmétiques : perruques (très utilisée par les malades du cancer), compléments capillaires et médicaments (il en existe de nombreuses sortes pour pallier la calvitie), ou encore, pour les plus aventureux, les micro-greffes de poils (une opération qui peut s'avérer coûteuse).

