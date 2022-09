Édouard Philippe : qu’est-ce que le vitiligo, dont est atteint l’ancien Premier ministre ?

Lors de son arrivée à Matignon le 15 mai 2017, Édouard Philippe arborait une barbe foncée, fournie et bien visible. Un peu plus de cinq ans plus tard, l'ancien Premier ministre est récemment apparu, la barbe complètement blanche et les sourcils quasi invisibles. Le maire du Havre avait ainsi révélé être atteint d'un vitiligo.

Cette maladie auto-immune, liée à la disparition progressive des mélanocytes, les cellules pigmentaires fabriquant le pigment de la peau, se manifeste par des zones blanches sur le corps. Ces parties dépigmentées apparaissent principalement sur les pieds, les mains et sur le visage. Selon le type de vitiligo, ces zones blanches peuvent être plus ou moins étendues et intenses, allant de la décoloration partielle à l’absence totale de la couleur naturelle de la peau. Cette maladie touche entre 0,5% et 1% de la population mondiale, selon l’Inserm, et 600.000 personnes au moins en France.

Le vitiligo n'est pas une infection et n'est ni contagieux ni douloureux. Comme le précise l'Association française du vitiligo, il a une origine multifactorielle. En plus de facteurs prédisposants, des facteurs déclenchants comme le stress peuvent ainsi "favoriser l'apparition ou l'aggravation du vitiligo". Dans certains cas, les poils ou cheveux qui poussent sur les zones touchées deviennent, eux aussi, blancs.

L'ancien Premier ministre avait, par ailleurs, confessé au micro de RTL que cette maladie était due "au stress et au boulot".

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info