publié le 21/08/2019 à 22:09

Le sport c'est bon pour la santé. Si la maxime est célèbre, elle n'en demeure pas moins vraie, surtout quand on s'y met tôt. Pour un enfant, une activité physique régulière développe la sociabilité, la concentration et la faculté d'apprentissage. Il fortifie aussi le squelette et améliore la croissance. Autant de bonnes raisons pour encourager votre petit à commencer le sport.

Mais quelle discipline choisir pour votre enfant ? Il est essentiel qu'il fasse une activité qui lui plaît. Ne l'inscrivez pas par défaut dans un sport que vous aimez, et pour lequel il n'a pas forcément d'affinités.

La règle, c'est de l'écouter et de déterminer avec lui la discipline dans laquelle il pourra s'épanouir. Évidemment, vous pouvez orienter légèrement son choix, s'il hésite, mais avec tact et pour de bonnes raisons. Il faut en discuter avec lui, en tenant compte de sa personnalité.

Sport collectif ou individuel ?

Le sport comme vecteur social. Si votre enfant est d'un naturel timide, vous pouvez évidemment, lui proposer un sport collectif (basket, football, handball ou volley-ball). Il aura toujours l'assurance d'être entouré de partenaires. Rien de mieux pour développer sa capacité à communiquer. Les sports de combat peuvent également être un bon moyen de le pousser à sortir de votre carcan.

Si au contraire l'enfant a tendance à avoir la bougeotte, on va lui conseiller de s'intéresser à des sports où l'engagement physique est total (la boxe, la lutte, le judo, le taekwondo ou le rugby). Dans ce type d'activité, les règles sont strictes et le respect est au cœur de l'enseignement. Le moindre écart a des conséquences directes. Un bon moyen d'imposer un cadre sain à l'enfant et de le faire mûrir.

Quid du tennis, de l'escrime, de l'équitation, de l'athlétisme ou de la natation ? Les sports individuels sont recommandés pour les enfants indépendants, rigoureux et réfléchis. Ils pourront s'épanouir pleinement dans une discipline à la fois physique et tactique.

Pas de sport au détriment du sommeil

Pour conclure, qu'importe le sport qu'il choisit, il faut que votre enfant pratique avec régularité, que cela n'empiète pas sur son travail scolaire, et surtout sur son temps de sommeil. Un enfant entre 6 et 11 ans doit dormir au moins neuf heures par nuit pour bien récupérer et être en forme.