L'histoire poignante d'un enfant victime de fractures sans raison apparente

publié le 05/11/2020 à 06:33

Sylvie Odent se souvient très bien du jour où elle a rencontré ce petit garçon de 3 ans, atteint d'un mal inconnu. On est en 2002 et cela fait des mois que l’enfant ne cesse d’être amené aux urgences avec des plaies qui ont du mal à cicatriser, voire des fractures. Évidemment, l’entourage de l’enfant et en premier lieu ses parents, sont soupçonnés de maltraitance.

À la tête du service de génétique du CHU de Rennes, la professeure Sylvie Odent ne croit pas à cette hypothèse. Elle perçoit rapidement que le petit garçon souffre d’une grave maladie. Mais ce n’est qu’une intuition.

Il lui faudra mener une véritable enquête médicale et faire pratiquer de nombreux examens pour découvrir enfin ce dont souffre son jeune patient.



>> Symptômes est un podcast qui vous emmène dans le cabinet d’un médecin confronté un jour à un cas mystérieux, à des symptômes parfois jamais vus ailleurs. Grâce à leurs intuitions parfois déterminantes, à leur savoir médical et aux progrès de la recherche, des spécialistes nous racontent comment ils ont mené une enquête pour tenter de guérir leur patient. Un podcast RTL Originals.