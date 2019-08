Des tiques géantes particulièrement agressives envahissent la France

publié le 04/08/2019 à 03:24

Hyalomma marginatum, ça ne vous dit peut-être rien comme ça mais cette tique géante envahit actuellement l'Europe et la France. Deux fois plus grosse et bien plus agressive qu'une tique classique, elle est capable de poursuivre sa proie sur une centaine de mètres pendant près de 10 minutes.

Comme le rapporte Ouest-France, cette espèce de tique a la particularité de se cacher dans le sol et de suivre sa victime potentielle. Une fois accrochée, elle suce le sang de sa proie pendant une trentaine de jours.

Au cours du mois de juillet, plusieurs spécimens ont été repéré aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et en Autriche. Jusqu'alors la tique géante peuplait uniquement certaines régions d'Afrique du Nord, de Turquie et du sud de l'Europe, selon une carte du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies.

En France, l'Institut national de recherche agronomique alerte sur les dangers potentiels de cette espèce de tique. Elle peut transmettre des maladies comme la fièvre hémorragique de Crimée-Congo, une pathologique qui a "un taux de létalité pouvant atteindre 40%", selon l'Organisation mondiale de la Santé.