Qu'est-ce que la Leptospirose, la "maladie du rat" ?

publié le 03/08/2019 à 18:52

Trois jeunes ont été contaminés en Haute-Saône par la leptospirose, plus connue sous le nom de "maladie du rat". Deux d'entre eux sont hospitalisés dans un "état grave". Depuis le vendredi 2 août, la préfecture de Haute-Saône appelle à la vigilance. Pour cause, la maladie peut être mortelle. Mais lorsque ses symptômes sont repérés tôt, elle peut être guérie avec des antibiotiques.

D'après Santé publique France, 1 millions de cas sont recensés dans le monde et 6 % des personnes infectées en décèdent. En France métropolitaine, les autorités font état d'environ 600 cas mais ce chiffre occulte une incidence 10 à 80 fois plus élevée en Outre-mers. C'est une infection dont le nombre de cas observés a doublé depuis 2014.

La "maladie du rat" est due à des bactéries présentes dans les urines des animaux, notamment des rongeurs, qui peuvent contaminer les rivières, les étangs ou encore les piscines naturelles. La maladie se propage à l'homme par une contamination des muqueuses.

La leptospirose, "peut se développer dans des zones de rejets des eaux usées, où il y a une prolifération des ragondins porteurs du germe qui contaminent l'eau par leur urine. Ceux qui se baignent dans ces endroits peuvent alors s'exposer à cette maladie", a expliqué un médecin de l'Agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté.

Comment s'en prémunir ?

Il faut être vigilant à la qualité de l'eau lorsqu'on se baigne, qu'on pêche, que l'on participe à des courses ou que l'on est en contact avec des animaux comme lors de chasse, de jardinage ou dans le cadre d'un élevage.

Lorsque vous êtes au contact d'une zone d'eau, porter des bottes peut être très utile. Évitez de vous baigner dans de l'eau trouble ou boueuse. Quand vous devez marcher dans un sol boueux, des flaques ou des eaux stagnantes, évitez de marcher pieds nus, notamment dans les départements ultramarins. Attention aussi à vos plaies : protégez les par des pansements étanches et à défaut, nettoyez-les à l'eau claire.

Quels sont les symptômes ?

Les symptômes sont variés. Un état grippal est signalé dans la majorité des cas. La leptospirose débute après une incubation de 4 à 19 jours par l'apparition brutale d'une fièvre de plus de 39 degrés. Elle s'accompagne généralement de douleurs musculaires, articulaires, abdominales et de forts maux de tête. Après les premiers signes, la maladie peut s'aggraver 4 à 5 jours plus tard.



Si vous pensez être atteint, n'attendez pas avant de consulter un médecin. Un antibiotique est efficace, d'autant plus s'il est pris tôt. Un vaccin avec trois injections est disponible pour les professions à risque comme les égoutiers ou les éboueurs.