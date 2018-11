Dépistage gratuit du VIH : ce qui existe déjà en France

publié le 28/11/2018 à 11:55

Se faire dépister gratuitement, c'est possible. L'association Paris Sans Sida voudrait encore faciliter l'accès au dépistage dans la capitale. Elle propose, via sa directrice Eve Plenel, la prise de sang gratuite et sans ordonnance dans les laboratoires privés de la ville.



Une expérimentation qui sera également organisée dans la ville de Nice, à partir de 2019. L'association souhaite que cette facilité soit mise en place avant l'été prochain.

Une annonce qui fait suite à la proposition d'Agnès Buzyn de rembourser les préservatifs, à quatre jours de la Journée mondiale de lutte contre le Sida.

À Paris, et ailleurs en France, il existe déjà plusieurs structures qui proposent aux habitants un dépistage gratuit, et souvent anonyme, du moins confidentiel. À commencer par les différents locaux de l'association Aides, aux quatre coins de l'Hexagone.

140 locaux Aides en France

Ils proposent une manière très simple et rapide d'être fixé. Le résultat du test, qui s'effectue par prélèvement d'une goutte de sang au bout de votre doigt, vous sera délivré par une personne du monde médical ou un bénévole de l'association 30 minutes seulement après la piqûre.



Il faut attendre trois mois après le dernier rapport à risque avant de faire le test afin d'obtenir un résultat fiable. Cette démarche est entièrement gratuite, anonyme si vous le préférez, et peut être effectuée dans de nombreux endroits en France, comme le montre la carte ci-dessous.

Des centres de dépistages anonymes et gratuits

Si vous ne trouvez pas de local de l'association près de chez vous, vous pouvez aussi faire le test dans les anciens Centres de dépistage anonyme et gratuit (CDAG), devenus les CEGIDD (Centre Gratuit d’information, de Dépistage et de Diagnostic des infections par les virus de l’immunodéficience humaine, des hépatites virales et des infections sexuellement transmissibles). Vous pouvez vous faire tester dans les centres 6 semaines après le dernier rapport à risque et vous aurez les résultats une semaine au plus tard.

Ces centres vous proposeront aussi de faire les tests pour dépister les infections sexuellement transmissibles (IST) telles que les hépatites B et C ou encore la syphilis. On vous fera une prise de sang pour le sida et on vous donnera un coton tige afin de récupérer vos muqueuses pour d'autres maladies.



La principale contrainte de ces centres sont leurs horaires d'ouverture et l'attente à cause de la forte fréquentation.

Des tests sur chaque don du sang

Il faut savoir qu'en allant donner votre sang, celui-ci est examiné et testé, comme le confirme Sida Info Service. Un sang contaminé ne pourra pas servir aux patients, c'est pourquoi, en faisant un don, vous serez également dépisté au passage.



Tout au long de l'année, 143 sites de prélèvement sont ouverts un peu partout sur le territoire. 40.000 collectes mobiles sont également organisées tous les ans. Un moyen simple, gratuit et généreux de se faire dépister.