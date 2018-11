publié le 27/11/2018 à 14:37

À quelques jours de la journée mondiale de lutte contre le Sida, une initiative entre l’association Paris Sans Sida et les villes de Paris et de Nice vise à démocratiser le dépistage. Pour Ève Plenel, directrice générale de l'association, “le dépistage est la clé pour mettre fin” aux contaminations.



Une étude de Santé publique France révèle que 25.000 personnes ignorent leur séropositivité, et 27% de ces découvertes se font à un stade avancé. “Les personnes arrivent au dépistage trop tard”, et c’est du “temps perdu sur le traitement”, explique Ève Plenel au micro de RTL.

Ce recours tardif au dépistage s’explique par deux facteurs selon elle. D’une part, “la crainte du recours au dépistage”. D’autre part, “le système de dépistage en France n’est pas complètement adapté aux enjeux”. C’est pourquoi elle souhaite que le dépistage devienne un geste simple.

Quand se faire dépister ?

L’expérimentation lancée à Paris et à Nice vise ainsi à “faciliter le test au pied de chez soi, sans passer par la case du médecin traitant”. Elle doit être mise en place avant l’été 2019.



Eve Plenel rappelle que chez “les population les plus exposées au virus du Sida, par exemple les hommes homosexuels, le dépistage doit être trimestriel”. Les personnes venant des pays avec une forte endémie doit se faire dépister annuellement. Et pour toutes les autres personnes, le test doit être fait “à chaque moment important de la vie”, comme une rencontre, une séparation ou un départ à l’étranger.