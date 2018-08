Une campagne ministérielle pour le port du préservatif fait un tollé

publié le 09/08/2018 à 15:04

Elle devait toucher les jeunes en optant pour le ton de l'humour, mais la blague n'a pas vraiment plu. Une campagne pour encourager le port du préservatif, relayée mardi 7 août par le compte officiel du ministère de la Santé, provoque l'indignation. De nombreuses voix, notamment sur les réseaux sociaux, dénoncent son ton moralisateur et infantilisant.



Cette campagne d'affichage a été conçue par le site On SexPrime, en collaboration avec l'agence sanitaire ministérielle Santé Publique France. Diffusée depuis le début du mois d'aôut, les affiches listent les "7 bonnes raisons" de porter un préservatif. Parmi elles, la troisième fait polémique.



"Parce que ça t'évitera d'annoncer à l'infirmière/le médecin que tu as un rapport non protégé", peut-on lire sur le visuel. Une phrase qui a fait tiquer, à tel point que le ministère de la Santé a supprimé son tweet relayant cette affiche en particulier.

Top 3 des raisons de porter un préservatif selon le Ministère de la Santé.

On avait pas vu une campagne de prévention comme ça depuis... Ah bah jamais en fait. On se demande pourquoi. pic.twitter.com/QZ5sr8JSUK — Agnur Woodwild (@AgnurWild) 8 août 2018

Les internautes dénoncent cette affiche qui culpabilise, plus qu'elle de sensibilise les personnes qui auraient eu un rapport sexuel non protégé. "Un oubli ça arrive vite, une capote qui craque ça arrive vite aussi", plaide Manon au micro de RTL. "L'erreur est humaine et ça nous fait vraiment passer pour des idiots", continue-t-elle.



Le ton de l'humour de la campagne est lui aussi jugé mal passé, car il banalise un sujet grave. Une autre accusation concerne la formulation de la phrase : "l'infirmière" est au féminin, et "le médecin" est au masculin.



En plus d'être hideux, ce visuel est vraiment stupide. Les professionnels de santé ne sont pas là pour juger les gens qui prennent un Traitement Post-Exposition et/ou la pilule du lendemain. Et si certains le font, c'est anormal. — Negative Aggie¿¿ (@Myo_Globine) August 7, 2018