publié le 25/07/2018 à 16:36

Le chiffre est très alarmant. Une adolescente de 15 à 19 ans est infectée toutes les trois minutes par le VIH, a affirmé mercredi 25 juillet l'Unicef, alertant sur une "crise" de santé publique oubliée. Les filles sont victimes de deux tiers des infections dans le monde concernant cette tranche d'âge (15-19), selon des données présentées lors de la 22e Conférence internationale sur le sida qui se tient à Amsterdam.



"Dans la plupart des pays, les femmes et les filles n'ont pas accès à l'information et aux services nécessaires ou n'ont même pas la possibilité de refuser des relations sexuelles non protégées", a souligné la directrice générale de l'Unicef, Henrietta Fore dans un communiqué. Elle a ajouté que "le VIH se propage rapidement parmi les personnes les plus vulnérables et les plus marginalisées, ce qui place les adolescentes au cœur de la crise".

En 2017, 130.000 morts de personnes de moins de 20 ans ont été liées au sida et 430.000 nouvelles infections au VIH ont touché cette tranche d'âge. Chez les adolescents de 15 à 19 ans le nombre de morts stagne, alors que dans les autres tranches d'âge il baisse depuis 2010.

Dans son rapport, l'Unicef a dénoncé "les rapports sexuels précoces, y compris avec des hommes plus âgés, les relations contraintes, le rapport de force qui ne permet pas de dire non, la pauvreté, et le manque d'accès à des services de conseils confidentiels et de tests".

"Tant que nous n'atteindrons pas les jeunes et ne jugulerons pas l'épidémie chez eux (...), nous n'atteindrons pas nos objectifs", a estimé le directeur des opérations d'Unitaid, l'organisation internationale d'aide en médicaments, Robert Matiru, interrogé par l'AFP.



Quatre adolescentes africaines sur dix ont déjà subi des violences physiques ou sexuelles de la part d'un homme dans leur intimité d'après la Société internationale sur le sida (IAS). L'organisation dénonce l'absence de politique de prévention contre ces violences ou de protection pour la jeunesse dans de très nombreux pays.





"Les jeunes ont grandi, ils sont incroyablement mobiles, ils bougent, ils ont oublié que le HIV est un risque, et nous devons, nous ne pouvons pas cesser de faire passer ce message", a indiqué à l'AFP la présidente de l'IAS, Linda-Gail Bekker.