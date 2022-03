Dents : pourquoi le détartrage est important ?

Aujourd'hui, nous allons parler de notre santé bucco-dentaire et de l’importance du détartrage. Il s'agit d'un soin dentaire qui permet d'éliminer le tartre qui s'accumule jour après jour autour de nos dents. Il s'effectue grâce à des ultrasons.

Il s'agit d'un insert métallique qui vibre à haute fréquence. Le dentiste pose cet instrument à la surface du tartre sous un spray d'eau pour le pulvériser. Cette technique très efficace permet en même temps de faire disparaître les taches venant des aliments et du tabac à la surface de l'émail.

Après le détartrage, le dentiste procède à un polissage des dents à l'aide d'une brossette et d'une pâte pour parfaire le travail. Cela ne blanchit pas les dents, mais permet tout de même d’éclaircir le sourire.

Le tartre est une porte d'entrée pour les bactéries

Le tartre est un dépôt très dur qui adhère à la surface des dents. Il vient de la minéralisation de la plaque dentaire, cet espèce d’enduit mou et collant issu de l'alimentation qui se dépose sur nos dents, et qui est aussi responsable des caries.

En théorie, il suffit d'éliminer la plaque dentaire en se brossant les dents pour qu'elles ne soient pas entartrées. Mais en pratique, il est très difficile, voire impossible de faire disparaître totalement la plaque dentaire. Elle s'infiltre dans le moindre creux ou entre les dents et se transforme en tartre, qu’on ne peut pas enlever avec un simple brossage. Au fil du temps, ce tartre ne fait que gagner en épaisseur. D’où la nécessité d'aller chez son dentiste pour un détartrage.

Il est important de s'en débarrasser parce que le tartre contient des bactéries qui sont responsables des caries et qui provoquent, en infectant la gencives, la gingivite, voire une maladie parodontale, qui détruit les tissus de soutien de la dent, à l’origine de déchaussements dentaires. En plus, le tartre donne souvent mauvaise haleine.

Mais ce n’est pas tout : la bouche constitue une porte d’entrée pour les bactéries qui peuvent par voie sanguine aller infecter d’autres organes ou régions du corps, comme le cœur et les tendons. Pour cette raison, les personnes cardiaques et immunodéprimées doivent être particulièrement vigilantes sur leur santé bucco-dentaire. Les personnes diabétiques aussi, car le diabète augmente le risque d’infection.

Évitez les auto-détartreurs

La fréquence d'un bon détartrage est variable selon les personnes. Cela dépend de nombreux facteurs : l’alimentation, le brossage des dents, mais aussi de la salive qu’on produit. En moyenne, il est conseillé de faire un détartrage une fois par an.

L’Assurance maladie prend en charge jusqu'à 2 détartrages complets par an, au tarif conventionné de 43,38 euros.



On trouve maintenant en vente des détartreurs à ultrasons, qui permettent de détartrer ses dents soi-même à partir d’une cinquantaine d’euros. Ils sont semblables à ceux utilisés par les dentistes, à ceci près qu’ils sont dépourvus du spray d'eau. Or, c’est justement le spray d'eau qui sert à refroidir la chaleur produite par les ultrasons et à prévenir tout risque de brûlures. De plus, utiliser cet instrument dans sa propre bouche demande une grande dextérité pour ne pas se blesser. Pas sûr donc que ce soit une bonne idée de jouer à l’apprenti dentiste.