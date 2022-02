Alimentation et grossesse : les conseils de Marine Lorphelin aux femmes enceintes

Si vous êtes enceinte, le premier réflexe c'est déjà de consulter son médecin. Quand on apprend un début de grossesse, on peut se poser beaucoup de questions, notamment sur ses habitudes alimentaires, on ne sait plus ce qu'il faut manger, quoi, comment, combien...

Alors en effet, je vous invite à consulter votre médecin traitant, un gynécologue ou une sage femme afin de faire le point sur votre santé et d'être conseillée. On va vous prescrire une prise de sang pour vérifier votre taux d'anticorps contre la toxoplasmose, une maladie banale pour la mère mais qui est peut être dangereuse pour le fœtus. Si vous n'êtes pas immunisée contre la toxoplasmose, il vous faudra adopter certains réflexes.

Laver soigneusement tous les fruits et légumes, laver vos mains après avoir manipulé de la viande crue, et ne consommer que la viande bien cuite. Autre conseil : éviter le contact avec les chats ou avec leurs excréments car ils sont les principaux pourvoyeurs de la toxoplasmose.

Il faut aussi se méfier d'autres aliments. Pour les passionnés de fromages, attention à la listéria, une bactérie assez résistante qu'on retrouve dans le sol ou dans l'eau. Limitez le risque d'infection pendant votre grossesse en banissant le lait et les fromages crus, mais vous aurez le droit aux fromages pasteurisés ou stérilisés. Évitez aussi les pâtés, foie gras, les pousses de soja, les crustacés et les poissons crus. Enfin, il est recommandé de laver son réfrigérateur deux fois par mois.

L'alimentation doit subvenir aux besoins de la mère et au développement du foetus

L'alimentation de la femme enceinte est primordiale, elle doit répondre à l'augmentation des besoins caloriques de la mère et permettre le développement optimal du fœtus en évitant les carences.

Cela paraît évident mais on privilégie une alimentation équilibrée, saine et variée, avec 3 repas et éventuellement des collations. Le petit déjeuner est important pour éviter les malaises avec une part conséquente de sucres lents. Pensez aussi à augmenter la part de fibres de votre assiette pour éviter la constipation fréquente dans la grossesse. Enfin veillez à avoir des apports suffisants en fer (fourni par les légumineuses et viandes) et en calcium (produits laitiers) dont les carences sont fréquentes.

On peut se faire plaisir quand même. Mais de manière mesurée. La grossesse favorise l'apparition de rétention d'eau, d'hypertension artérielle voire parfois de diabète. Alors oui on se fait plaisir, mais sans excès : éviter les grignotages très sucrés ou très salés ! L'adage "Manger pour deux" n'est pas vrai, écoutez votre corps, mangez à votre faim, légèrement plus qu'habituellement pour couvrir l'augmentation des besoins caloriques.

Méfiez-vous des compléments alimentaires. On prescrit généralement de la vitamine B9 en début de grossesse pour favoriser le bon développement neuronal du fœtus, mais en dehors de cette vitamine ou de certains cas particuliers de carences, non. Il faut éviter les compléments alimentaires achetés sans l'avis d'un professionnel de santé, ils peuvent contenir des substances risquées.

Tolérance zéro pour l'alcool

Un dernier conseil, enfin. Je voulais vous dire deux mots à propos de l'alcool, puisque l'alcool pendant la grossesse, c'est jamais. Tolérance zéro. Pourquoi ? Parce que l'alcool passe très bien à travers le placenta, donc va se retrouver chez le bébé, qui aura un taux d'alcoolémie aussi élevé que le votre !



Et cela peut engendrer un syndrome d'alcoolisation foetale, qui est un retard de développement global avec des malformations neurologiques cardiaques ou physiques, un syndrome à prendre au sérieux. Donc je vous conseille d'éviter totalement l'alcool pendant la grossesse mais il existe aujourd'hui des boissons sans alcool comme des vins ou bières donc vous pouvez vous faire un peu plaisir tout du moins retrouver le goût de ces boissons.