Aujourd’hui, vous nous parlez des façons de booster ses capacités cérébrales. On peut le faire à tout âge. Car plus on se sert de son cerveau, moins il s’use. Et à tout âge, même après 80 ans, certaines activités permettent à notre cerveau de fabriquer de nouveaux neurones.

Si l’on veut améliorer sa mémoire, il est important de varier les sources de sollicitation. Plutôt que de faire toujours la même chose dans ses journées, on varie les activités. La lecture, les activités culturelles, les jeux de société, le jardinage, la marche, la danse…Tout cela permet de mobiliser différentes régions du cerveau et de booster ses capacités cérébrales.

L’important est aussi de sortir de sa zone de confort, d’être ouvert à la nouveauté, d’apprendre de nouvelles choses. En s’intéressant à un nouveau sujet, en écoutant de nouvelles musiques, en apprenant une autre langue, en goûtant de nouveaux plats, en rencontrant de nouvelles personnes, on développe sa plasticité cérébrale et on augmente ses facultés d’attention et de mémorisation.

L'activité physique stimule le cerveau

L’activité physique est bonne pour le cerveau. Bouger permet d’avoir un cerveau en forme, bien irrigué et bien oxygéné, avec des neurones tout neufs. En effet, bouger favorise la création de nouveaux neurones dans l’hippocampe, région du cerveau très importante pour la mémoire. Donc en faisant travailler ses biceps ou ses mollets, on régénère son cerveau, et on renforce ses facultés cérébrales.

Pour chouchouter ses neurones, on peut dès le matin faire quelques mouvements pour relancer la circulation et donc l’oxygénation. Ensuite, l’idéal est de trouver le moyen de bouger au moins 30 minutes tous les jours en étant légèrement essoufflé.

Certains sports sont meilleurs que d’autres pour le cerveau. Privilégiez plutôt les activités d’endurance, comme le vélo, l’aérobic, la natation, le jogging... Une étude menée auprès de seniors a montré qu’une marche améliore déjà les performances cognitives, à condition d’être régulier. En plus, ces activités favorisent un sommeil réparateur qui consolide la mémoire et évacuent le stress qui affecte la fabrication de neurones.

Un bémol cependant : selon de récentes études, les bénéfices de l’exercice sur le cerveau semblent s’annuler en cas de pollution de l’air. Les particules fines pourraient affecter les fonctions cognitives.

Et si je vous ai parlé de la danse, c’est qu’elle exige des mouvements complexes et coordonnés qui stimulent de nombreuses fonctions cérébrales. En plus, c’est une activité sociale. Or, le cerveau est un organe qui a aussi besoin d’échanges pour être stimulé.

Certains aliments aident à limiter le déclin cognitif

La façon de s’alimenter joue aussi sur le fonctionnement de notre cerveau. Notre façon de manger ne joue pas seulement sur notre tour de taille. Elle a également un impact sur nos capacités cérébrales. L’alimentation recommandée doit être variée, proche du régime méditerranéen.



Certains aliments semblent particulièrement associés à un meilleur fonctionnement des neurones : les poissons et les fruits de mer riches en minéraux et en bonnes graisses ; les noix riches en oméga-3 ; les fruits et les légumes, sources d’antioxydants; les céréales complètes et les légumes secs, riches en sucres lents, assurant des apports continus en glucose.



Une étude américaine ayant suivi pendant plusieurs années près de 80.000 personnes a montré que celles qui mangeaient beaucoup de fruits et de légumes colorés, riches en pigments antioxydants et anti-inflammatoires, se plaignaient moins d’oublis. Une consommation plus élevée de choux, de salade, de blettes, de courges, d’épinards crus, de fruits rouges semble particulièrement bénéfique pour contrer le déclin cognitif.



Si des études ont montré que le jardinage était bon contre le déclin cognitif, c’est parce qu’il fait bouger, permet d’évacuer le stress, mais aussi sûrement parce qu’il permet de se nourrir de légumes et de fruits frais.