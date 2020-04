et Marie-Pierre Haddad

publié le 29/04/2020 à 07:57

10 millions de personnes sont au chômage partiel. Dès les premières mesures de confinement, le gouvernement a mis en place un système de chômage partiel pour les salariés, afin d'éviter des licenciements massifs.

Invité à l'antenne de RTL ce mercredi 29 avril, Gérald Darmanin explique ce dispositif coûte à l'État entre "24 et 25 milliards d’euros". "C’est la nationalisation des salaires, c'est l'État qui a pris ses responsabilités", ajoute-t-il. Après les mesures annoncées par Édouard Philippe de la première phase de déconfinement, le ministre de l'Action et des Comptes publics assure que "le chômage partiel va accompagner ce déconfinement" et rappelle que ce sera le cas jusqu'en juin.

Les organisations patronales Medef et CPME ont demandé que le financement par l'État du chômage partiel soit prolongé au delà du 1er juin, malgré la mise en oeuvre progressive du plan de reprise d'activité à partir du 11 mai.

Gérald Darmanin a aussi précisé que "la continuité de ce chômage partiel" sera aussi valable "pour tous les gens qui sont salariés à domicile", comme pour les hommes ou femmes de ménage, jardiniers, assistants maternelles... "Il y a 361.000 salariés qui bénéficient de ce chômage partiel qui n'existait pas avant la crise", ajoute-t-il.