McDonald's proposera des menus sur mesure grâce à l'intelligence artificielle

publié le 28/03/2019 à 14:55

Après les fameuses bornes de commandes et les commandes sur mobile, McDonald's poursuit sa transformation vers le numérique et le digital. Le géant américain de la restauration rapide a racheté pour 300 millions de dollars la start-up Dynamic Yield, spécialisée dans le traitement du Big Data (données massives). L'objectif est de proposer aux clients des menus sur mesure.



La technologie développée par la start-up israélienne permettra de présenter aux consommateurs des produits en fonction de la météo, de l’heure et de la fréquentation dans le fast-food. McDonald’s suggérera ainsi un McFlurry lorsqu’il fait chaud ou encore un café en début de journée. Des produits seront également proposés en fonction de ce que le client a consommé auparavant. Il sera incité à commander des produits rapides à préparer ou déjà prêts en période de forte fréquentation.

Dynamic Yield utilise l’apprentissage automatique, ce qui lui permet de collecter et analyser les données des utilisateurs en temps réel pour proposer une personnalisation plus importante. De cette manière, McDonald's pourra exploiter les données des commandes quotidiennes afin d’affiner les propositions.

Le dispositif sera déployé dans les drives en 2019

L'intelligence artificielle a déjà été testée dans dans plusieurs fast-foods américains l'année dernière. Elle devrait être mise en place dans les drives en 2019. McDonald's a précisé que le dispositif serait ensuite déployé à l'international. Par ailleurs, cette fonctionnalité devrait être aussi implantée dans les bornes en libre-service et dans l’application mobile.

La plus grosse acquisition de McDonald's depuis 1999

Le prix de l'acquisition de Dynamic Yield n'a pas été officiellement dévoilé mais il est estimé à 300 millions de dollars. Ce qui représenterait la plus grosse acquisition réalisée par McDOnald's depuis le rachat de Boston Market en 1999 pour 173.5 millions de dollars.



La start-up continuera tout de même d'exister de manière indépendante et servira toujours ses clients existants. Elle travaille actuellement avec un peu plus de 300 marques dans le monde, dont Ikea, Lacoste, Sephora ou encore Urban Outfitters.