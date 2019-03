publié le 25/03/2019 à 13:36

Le kiwi est un des ces fruits dont les Français raffolent. Il fait partie du "top 10" des fruits les plus consommés en France, nous en dégustons 2,8 kg par habitant chaque année. Cet incontournable de notre alimentation se retrouve plongé au cœur d'un scandale révélé par la répression des fraudes.



Le bilan annuel de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) publié lundi 25 mars affirme que 12% des kiwis estampillés "origine France" vendus sont en réalité produits en Italie. 12% des kiwis cela représente 15.000 tonnes de fruits faussement français écoulés sur 3 ans.

Après un an d'enquête, les gendarmes de la consommation ont initié plusieurs procédures judiciaires à l'encontre de 7 entreprises. Leur bénéfice total est estimé à 6 millions d'euros.

Un impact sur le pouvoir d'achat des Françaos

La fraude a tellement d'ampleur qu'elle a un impact direct sur le pouvoir d'achat des Français. En effet, les kiwis français se vendent bien plus chers que les kiwis italiens. Un kiwi d'origine française se paye 0,70 euros contre 0,50 euros pour son homologue italien.



En Italie, les coûts de production sont moindres notamment grâce à une main d'oeuvre moins chère qu'en France, mais aussi grâce à l'utilisation de produits phytosanitaires interdits en France. Ils permettent de produire plus, plus vite et à moindre coût. Ainsi, en "francisant" les kiwis italiens, les fraudeurs ont gonflé leurs marges de manière exponentielle.

Un impact sur les producteurs français

Les consommateurs ne sont pas les seuls à subir les conséquences de cette tromperie. Les 1.200 producteurs de kiwis français, pour la plupart basés dans le sud ouest de la France notamment en Midi-Pyrénées et Aquitaine, souffrent aussi. Selon le bureau interprofessionnel du kiwi, la filière française produit en moyenne 45.000 tonnes du petit fruit vert par an contre 400.000 pour leurs concurrents italiens.



Le kiwi français est un produit rare. Normalement, en fin de saison, vers mars ou avril, son prix grimpe. Mais depuis quelques années, les "faux" kiwis français continuent d'approvisionner les étals en France, ce qui bloque l'envolée de prix. C'est ce phénomène qui a alerté les producteurs français.



"On s'est dit : de si gros volumes en fin de saison, ce n'est pas possible", raconte Adeline Gachein, la directrice du bureau interprofessionnel du kiwi, dans le Parisien-Aujourd'hui en France. L'organisation a informé la DGCCRF, qui a débuté son enquête.

Une fraude révélée grâce une collaboration franco-italienne

La répression des fraudes a fait le recoupement avec d'étranges relevés sur des fruits. Ils avaient constaté des traces de produits phytosanitaires interdits en France sur des kiwis officiellement produits dans l'Hexagone.



"Notre enquête n'aurait pas eu de tels résultats s'il n'y avait pas eu une bonne collaboration entre la France et l'Italie, notamment grâce au réseau Food Fraud, créé après la crise de la viande de cheval", précise la direction de la répression des fraudes.



Les enquêteurs ont identifié 7 entreprises accusées d'avoir "francisé" des kiwis italiens, via des montages extrêmement complexes. En cas de tromperie, les entreprises incriminées encourent jusqu'à deux ans de prison et 300.000 euros d'amende.