Les supermarchés bientôt ouverts la nuit ?

Si un tiers des achats alimentaires sont effectués en soirée à Paris, la loi l'interdit jusqu'à présent de les effectuer après 21h. Mais cela pourrait changer très prochainement puisque la loi Pacte, examinée actuellement par le Sénat, prévoit d'assouplir les règles d'ouverture des supermarchés.



Les petits commerces et supérettes qui sont ouverts la nuit dans de nombreuses grandes villes en France sont hors-la-loi car travailler de nuit, après 21h, est impossible dans le commerce alimentaire, y compris pour les supermarchés. En septembre dernier, le géant Monoprix avait par exemple été contraint par la justice de baisser ses rideaux tous les soirs à 21h malgré son accord avec les syndicats.

L'article 8 du projet de loi Pacte sur les entreprises vise à clarifier la situation et de faire en sorte que ce travail de nuit commence officiellement plus tard en soirée pour que les commerces alimentaires puissent ouvrir plus longtemps. Cette dérogation, qui existait déjà pour les discothèques et le secteur de la presse, pourrait impacter 42.000 salariés, à condition que des garanties en terme de repos ou de rémunération soient négociées avec les syndicats.