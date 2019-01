D'où vient la procrastination ?

publié le 27/01/2019 à 16:01

La procrastination consiste à remettre au lendemain ce qu'on peut faire le jour-même. Mais de lendemain en lendemain, la liste s'allonge autant que le stress augmente. Mais d'où vient cette procrastination ?



Là où il y a de la procrastination, il y a de l'anxiété, explique Patrice Romedenne. Certaines personnes doutent de leurs capacités et craignent les conséquences potentielles de tout ce qu'elles pourraient entreprendre. Donc elles préfèrent s'abstenir d'agir et reportent systématiquement.

Autre facteur de la procrastination : le perfectionnisme. À quoi bon accomplir quoi que ce soit vu que le résultat ne pourra pas être parfait ? Cette quête de la perfection est souvent liée à une faible estime de soi, et on finit par se perdre dans un cercle vicieux : "Je place la barre trop haut, comme ça je suis sûr de ne pas atteindre l'objectif. Conséquence : le résultat correspondra bien à ce que je pense de moi-même, à savoir que je ne vaux pas grand-chose. Donc je décide de ne rien faire, comme ça je ne serai pas déçu".

Les procrastinateurs ont souvent un problème avec l'estimation du temps : ils ont du mal à estimer le temps qu'il leur faudra pour faire telle ou telle action. De plus, on retrouve pas mal d'hyperactifs chez les procrastinateurs. C'est le fait d'avoir des difficultés à se concentrer : on commence une tâche, on ne la finit pas parce qu'on se laisse distraire par autre chose.